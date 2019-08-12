Минэкономразвития защитит туристов

Минэкономразвития будет проверять туроператоров на основе риск-ориентированного подхода, чтобы защитить туристов от недобросовестных фирм. Со вторника начинает действовать положение о государственной надзоре за деятельностью туроператоров и их объединений в сфере выездного туризма.

"Важно, чтобы потребитель, оплатив турпродукт, полностью получил услугу, и при этом была обеспечена безопасность туриста. Проверки дадут возможность определять стабильность работы, устойчивость компаний и их способность исполнять свои обязательства", - поясняет "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Вообще-то положение о госнадзоре действовало и раньше, но эти полномочия были закреплены за минкультуры. С конца 2018 года курировать туризм стало минэкономразвития, теперь к этому же ведомству переходят и функции надзора, уточняет эксперт.

Однако новое положение делает акцент на риск-ориентированном подходе. Внеплановые проверки будут проходить с учетом "индикаторов риска нарушения обязательных требований туроператорами и объединением туроператоров", говорится в постановлении. Разработать и утвердить эти индикаторы минэкономразвития должно в ближайшее время.

Это шаг вперед, поскольку подобный риск-ориентированный подход использует в своей деятельности Роспотребнадзор, у ведомства есть четкие критерии проведения внеплановых проверок юридических лиц, позволяющие отсекать многие необоснованные и субъективные факторы, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

21,2 миллиона зарубежных поездок совершили россияне в первом полугодии 2019 года

Общие критерии прописаны в законе о госконтроле. То есть с проверкой придут к тем туроператорам, на которых, например, поступают жалобы граждан, кто не исполняет ранее выданные предписания или своими действиями создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан. Также предусмотрен анализ информации, которую туроператоры размещают в сети интернет или предоставляют в Ростуризм, и мероприятия по профилактике нарушений в соответствии с ежегодно утверждаемой программой.

А вот специальные индикаторы риска для сферы туризма должны учитывать особенности отрасли. На туристском рынке риски выше по сравнению с другими секторами экономики, поскольку туроператор лишь приобретает услуги других участников рынка и сам зависит от них - от перевозчиков, принимающей стороны, отелей и многих других контрагентов, говорят специалисты. Получается, виноватым в срыве туров может быть не только туроператор, значит, и ответственность должна быть распределена между всеми участниками рынка.

"Смысл в том, чтобы туроператор не гонялся за дешевизной, не искал каких-то недобросовестных поставщиков услуг, не заключал фиктивных договоров с ними", - отмечает Барзыкин. Проверки в состоянии выявить такие факторы риска. Но на туристский рынок нельзя просто ретранслировать положения, которые действуют для других секторов экономики, например, для банков или страховых компаний, уточняет эксперт. Так что в разработке индикаторов риска нужен очень взвешенный подход и глубокий анализ ситуации.

Проверять тур­компании будут с учетом индика­торов риска нару­шения обязатель­ных требований в сфере выездно­го туризма. Критерии должны разработать в Минэкономразвития

Усиливать контроль на рынке выездного туризма нужно. Ранее проверки тоже были, никаких нарушений не выявляли, но тысячи туристов периодически из-за банкротства туроператоров оставались и без тура, и без денег, отмечают специалисты. Между тем выездной турпоток опять растет. За первое полугодие этого года россияне совершили 21,2 миллиона поездок за рубеж, это на 6,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные пограничной службы ФСБ России.

Чаще всего едут россияне в Турцию, Абхазию, Финляндию, Казахстан и Китай. Прирост турпотока произошел по всем лидирующим направлениям. Заметнее всего, сразу на 16 процентов, вырос турпоток в Турцию и Китай. За исключением Турции, в лидерах оказались приграничные с Россией страны. Среди прочих стран больше всего поток россиян вырос в безвизовую Черногорию - сразу на 50 процентов. Также растет популярность Италии и Испании.