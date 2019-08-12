Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища

На сайте Минобороны РФ сегодня был опубликован приказ главы военного ведомства Сергея Шойгу "О зачислении обучающихся в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища, кадетские (морские кадетские) военные корпуса, кадетские корпуса и кадетские корпуса военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации в 2019 году".

Всего зачислено 2890 школьников из 5-10 классов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил член совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров. По его словам, сейчас в подчинении Министерства обороны находится 31 учебное заведение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Твери, Ставрополя, Краснодара, Петрозаводска и других российских регионов. В этом году были открыты ещё два новых учебных заведения - Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" в Санкт-Петербурге.

"Минобороны всегда было и будет платформой для формирования системы подготовки и обучения будущих защитников и управленцев государства", - отметил Нестеров.

По его мнению, только при участии военного ведомства можно решить все сложные вопросы и вывести развитие кадетского образования в стране на единый высокий уровень.