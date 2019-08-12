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12.08.2019 17:25
Рубрика: Спорт

Женская молодежная сборная России взяла серебро Евробаскета

Текст: Илья Трисвятский
Молодежная женская сборная России по баскетболу (до 20 лет) выиграла серебро завершившегося в чешском городе Клатови чемпионата Европы. В финале наши девушки уступили Италии - 67:70. Валентина Кожухарь вошла в символическую пятерку турнира.
Фото: www.fiba.basketball Фото: www.fiba.basketball
Фото: www.fiba.basketball

На решающей стадии чемпионата, где борьба шла уже непосредственно за медали, оба матча с участием сборной России получились напряженными и драматичными. В полуфинале Бельгия была обыграна со счетом 51:50. Комбинация цифр на табло знаковая. Точно такой же результат зафиксирован в легендарном мужском финале Олимпиады-1972 в Мюнхене СССР - США, когда на последней секунде победный мяч забросил Александр Белов с передачи Ивана Едешко через всю площадку.

Фото: РИА Новости
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Во встрече с Бельгией россиянки вели 51:47 за три минуты до сирены об окончании основного времени матча, больше очков не набирали, но и соперницам не позволили себя догнать. Под занавес бельгийки могли сравнять счет, но дальнему броску предпочли проход под щит с надежными двумя очками, сделав свое отставание минимальным. Главный тренер Дмитрий Донсков тут же взял тайм-аут, за оставшееся крошечное время больше ничего не произошло.

В финале победы России была очень близка. За 1.30 до завершения четвертой десятиминутки после точного броска Анны Зайцевой лидировали 67:64. Увы, вскоре итальянки ответили попаданием с дальней дистанции, а затем вышли вперед. Реальный шанс перевести матч в овертайм не использовала Анастасия Зоткина, промахнувшаяся со средней дистанции. Еще одна атака, на которую оставалось всего несколько секунд после подбора на своем щите, завершилась броском Зайцевой с середины площадки - мимо.

Отлично сыграла в финале Валентина Кожухарь, которая стала самой результативной в составе сборной России - 19 очков при отличной реализации бросков с игры (9 из 12). Она и стала единственным серебряным призером в символической пятерке чемпионата, куда вошли три итальянки и француженка.

Итоговая классификация чемпионата Европы-2019 среди женских молодежных команд

1. Италия. 2. Россия. 3. Франция. 4. Бельгия. 5. Испания. 6. Сербия. 7. Польша. 8. Венгрия. 9. Чехия. 10. Латвия. 11. Литва. 12. Швеция. 13. Голландия. 14. Португалия. 15. Белоруссия. 16. Германия.

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