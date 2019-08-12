Женская молодежная сборная России взяла серебро Евробаскета

На решающей стадии чемпионата, где борьба шла уже непосредственно за медали, оба матча с участием сборной России получились напряженными и драматичными. В полуфинале Бельгия была обыграна со счетом 51:50. Комбинация цифр на табло знаковая. Точно такой же результат зафиксирован в легендарном мужском финале Олимпиады-1972 в Мюнхене СССР - США, когда на последней секунде победный мяч забросил Александр Белов с передачи Ивана Едешко через всю площадку.
Во встрече с Бельгией россиянки вели 51:47 за три минуты до сирены об окончании основного времени матча, больше очков не набирали, но и соперницам не позволили себя догнать. Под занавес бельгийки могли сравнять счет, но дальнему броску предпочли проход под щит с надежными двумя очками, сделав свое отставание минимальным. Главный тренер Дмитрий Донсков тут же взял тайм-аут, за оставшееся крошечное время больше ничего не произошло.
В финале победы России была очень близка. За 1.30 до завершения четвертой десятиминутки после точного броска Анны Зайцевой лидировали 67:64. Увы, вскоре итальянки ответили попаданием с дальней дистанции, а затем вышли вперед. Реальный шанс перевести матч в овертайм не использовала Анастасия Зоткина, промахнувшаяся со средней дистанции. Еще одна атака, на которую оставалось всего несколько секунд после подбора на своем щите, завершилась броском Зайцевой с середины площадки - мимо.
Отлично сыграла в финале Валентина Кожухарь, которая стала самой результативной в составе сборной России - 19 очков при отличной реализации бросков с игры (9 из 12). Она и стала единственным серебряным призером в символической пятерке чемпионата, куда вошли три итальянки и француженка.
1. Италия. 2. Россия. 3. Франция. 4. Бельгия. 5. Испания. 6. Сербия. 7. Польша. 8. Венгрия. 9. Чехия. 10. Латвия. 11. Литва. 12. Швеция. 13. Голландия. 14. Португалия. 15. Белоруссия. 16. Германия.