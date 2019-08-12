Москвичка получила травму черепа во время массажа

В Тверском районе столицы одна из посетительниц студии йоги упала с массажного стола во время процедуры. По информации правоохранительных органов, пострадавшая доставлена медучреждение столицы.

По предварительным данным, инцидент произошел 12 августа в центре йоги и цигун, расположенном в Тверском районе города. 34-летняя москвичка во время процедуры не удержалась на столе и упала головой вниз, ударившись о кафельный пол.

Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали ушиб головы, черепно-мозговую травму и поставили подозрение на сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.