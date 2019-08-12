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Рубрика: В мире

На Канарах эвакуировали тысячу человек из-за природного пожара

Число эвакуированных в результате природного пожара на острове Гран-Канария (Канарский архипелаг) достигло тысячи человек. По данным местной службы спасения, в безопасные районы временно направлены жители муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар.

Фото: пресс-служба МЧС России
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Пожар на острове начался в субботу и охватил уже более тысячи гектаров, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Europa Press. Пока специалистам не удается взять огонь под контроль. Пожар тушат более 200 военнослужащих, задействовано десять авиационных средств. На помощь также направлен гидросамолет министерства сельского хозяйства Испании.

Между тем, в субботу был задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался 55-летний мужчина. По предварительной версии, причиной возгорания стало использование сварочного аппарата.

В мире Европа Испания
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