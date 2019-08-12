NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

По данным специалистов космического ведомства США (NASA), 28 августа к Земле максимально приблизится астероид 2019 OU1, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса.

Диаметр небесного тела 2019 OU1 может достигать 160 метров. Напомним, высота пирамиды Хеопса составляет 138 метров.

По предварительным оценкам, несущийся к Земле со скоростью 13 километров в секунду астероид 28 августа окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. При этом нашей планете объект не угрожает - с Землей 2019 OU1 разминется на расстоянии около миллиона километров.