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12.08.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным специалистов космического ведомства США (NASA), 28 августа к Земле максимально приблизится астероид 2019 OU1, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса.

Диаметр небесного тела 2019 OU1 может достигать 160 метров. Напомним, высота пирамиды Хеопса составляет 138 метров.

Фото: NASA / JPL-Caltech
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По предварительным оценкам, несущийся к Земле со скоростью 13 километров в секунду астероид 28 августа окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. При этом нашей планете объект не угрожает - с Землей 2019 OU1 разминется на расстоянии около миллиона километров.

Общество Космос
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