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12.08.2019,  
12:00
Текст:  Антон Валагин

Назван срок завершения поставок Турции С-400 "Триумф"

Турция рассчитывает получить вторую партию российских зенитных комплексов С-400 "Триумф" в августе-сентябре, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
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- Турция продолжает сборку полученных комплексов С-400 и подбирает места для развертывания зенитных ракетных систем, - приводит слова министра "Интерфакс". Ранее  руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что оставшиеся "Триумфы" будут переданы турецкой стороне "в ближайшие месяцы".

В июле турецкие военные сообщили о завершении поставок первого дивизиона С-400. Техника была доставлена на авиабазу под Анкарой военно-транспортными самолетами ВКС России. Поставить новые системы на боевое дежурство турки планируют в начале 2020 года.

В ответ на приобретение российского оружия США исключили Турцию из числа операторов истребителей пятого поколения F-35, а в НАТО заявили, что "Триумфы" не будут подключены к европейской системе ПВО.

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