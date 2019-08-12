Назван срок завершения поставок Турции С-400 "Триумф"

Турция рассчитывает получить вторую партию российских зенитных комплексов С-400 "Триумф" в августе-сентябре, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар.

- Турция продолжает сборку полученных комплексов С-400 и подбирает места для развертывания зенитных ракетных систем, - приводит слова министра "Интерфакс". Ранее руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что оставшиеся "Триумфы" будут переданы турецкой стороне "в ближайшие месяцы".

В июле турецкие военные сообщили о завершении поставок первого дивизиона С-400. Техника была доставлена на авиабазу под Анкарой военно-транспортными самолетами ВКС России. Поставить новые системы на боевое дежурство турки планируют в начале 2020 года.

В ответ на приобретение российского оружия США исключили Турцию из числа операторов истребителей пятого поколения F-35, а в НАТО заявили, что "Триумфы" не будут подключены к европейской системе ПВО.