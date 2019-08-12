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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа основная причина развития рака головы и шеи

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение. Также исследователи выяснили, что сигаретный дым перепрограммирует клетки, окружающие злокачественное новообразование, и тем самым стимулирует прогрессирование онкологии.

- Сигаретный дым меняет метаболизм клеток при плоскоклеточном раке головы и шеи, способствуя развитию злокачественного процесса, - пояснил ведущий автор исследования доктор Убальдо Мартинес-Аутсхорн.

Фото: iStock
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Ученые выяснили, что курение провоцирует развитие рака с помощью механизма, который работает с помощью белка MCT4.

- Это открытие, надеемся, поможет нам повлиять на развитие злокачественного процесса и, возможно, обратить его вспять, - отметили специалисты.

Ранее американские исследователи из Школы медицины Маунт-Синай заявили, что люди, регулярно посещающие стоматолога, и те, кто ежедневно чистят зубы, имеют более низкий риск заболеть некоторыми видами рака головы и шеи.

Кстати

Рак головы и шеи входит в десятку наиболее распространенных видов онкологии. В большинстве случаев опухоли возникают на внешнем слое кожи и слизистых оболочках рта, носа и горла.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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