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12.08.2019 22:50
Рубрика: Экономика

Цены не вышли за порог

Названа причина снижения инфляции в июле
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 177(7935)
Самый заметный вклад в замедление годовой инфляции в июле внесла меньшая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). При этом цены на продовольствие, снизившиеся в июне, напротив, выросли, следует из опубликованного Банком России комментария по динамике инфляции.

Замедление годовой инфляции в июле продолжилось - она составила 4,6 процента (на 0,1 процентных пункта ниже, чем в июне). По итогам года Банк России ожидает инфляцию в 4,2-4,7 процента. К целевым 4 процентам она должна вернуться в начале 2020 года, считает ЦБ.

Фото: iStock
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Наибольший вклад в замедление годовой инфляции в июле внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на ЖКУ из-за меньшей, чем годом ранее, индексации, первый этап которой пришелся на январь, указывает ЦБ.

Одновременно цены на продовольствие с поправкой на сезонность возросли, по оценке ЦБ, на 0,3 процента после снижения в июне. Колебания продовольственной инфляции обусловлены волатильностью цен на плодоовощную продукцию. Так, в июле на фоне прохладной погоды во многих российских регионах она подорожала на 0,8 процента (c поправкой на сезонность) после резкого снижения цен в июне в связи с ранним поступлением урожая овощей, пишет ЦБ.

Заметно подорожали помидоры и огурцы, цены на которые отличаются широким размахом колебаний. Овощи "борщевого набора", по оценке регулятора, подешевели (с учетом сезонного фактора).

При этом в июле увеличились годовые темпы удорожания непродовольственных товаров (на 0,1 процентного пункта, до 3,6 процента), в основном за счет эффекта базы в динамике цен на нефтепродукты. Так, в июле 2018 года регулятивные меры привели к снижению цен на них на 0,1 процента.

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