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12.08.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Нетворкинг для интроверта: без чего невозможен IT-евангелизм в России

Цифровые технологии произвели революцию во многих индустриях, в том числе и в маркетинге. На стыке рекламы, образования и продаж возникла новая профессия - технологический евангелист. Впервые эта должность появилась в Силиконовой долине в начале 2000-х, когда растущая конкуренция заставила крупные IT-компании искать более агрессивные и эффективные подходы к своему продвижению. Имена Майка Бойча, Стива Джобса, Гая Кавасаки прочно ассоциируются с продуктами Apple, а целый штат евангелистов Microsoft помогли сделать Microsoft Windows операционной системой номер один в мире.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основной задачей евангелиста в компании является пропаганда технологий и продвижение философии бренда. Таким образом, специалист собирает вокруг себя аудиторию единомышленников, которые, в свою очередь, становятся "послами доброй воли" и рассказывают о продукте своему окружению. Так с помощью сетевого эффекта компании удается не только привлечь массу верных поклонников (недаром тот же Apple часто сравнивают с "религиозным культом"), но и в идеале сделать свой продукт техническим стандартом в отрасли. Известные IT-евангелисты поделились с ipquorum.ru своим опытом и рассказали, что такое технологический евангелизм на практике и как отличается профессия в России и на Западе.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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В сфере IT евангелизм подразумевает такой вид маркетинга, при котором пользователи вовлекаются в профессиональный дискурс и начинают добровольно продвигать продукт компании из-за своей искренней приверженности к бренду или технологии. Как объяснил ipquorum.ru координатор академических программ департамента стратегических технологий Microsoft в России, известный IT-евангелист Дмитрий Сошников, "главное, что отличает евангелиста от продавца или маркетолога, - это глубокое знание технологий, на уровне своей целевой аудитории или выше. Именно поэтому чаще всего возникают технологические евангелисты, а не евангелисты в области, скажем, детских игрушек. Здесь важно быть со слушателями "одной крови", искренне верить в то, что ты пропагандируешь. В технологическом евангелисте должны сочетаться любовь к технологиям и любовь к людям".

Сошников, за свою карьеру в Microsoft принявший участие в десятках технологических конференций и профессиональных форумов, уверен, что хорошему евангелисту недостаточно одних знаний. "В IT и разработке очень много интровертов. Такова специфика профессии. А для успешного диалога с аудиторией необходимы другие качества - открытость, желание общаться. Конечно, собственный бренд для этого необходим. Но еще важнее быть настоящим, аутентичным, не идти ради построения успешного имиджа на притворство", - сказал эксперт.

Глава департамента инноваций и евангелист компании Sabre Джоаким Эверстин поддержал российского коллегу и тоже отметил, что роль евангелиста сильно отличается от маркетолога или продавца: "Важнейшая задача евангелиста - это органично соединить индустрию, в которой он работает, с новейшими технологическими достижениями. Продукт нужно не просто прорекламировать, а рассказать интересную историю о нем, о компании. Для этого евангелист обязан быть и сам увлечен технологиями, отлично разбираться в своем деле".

Эверстин подчеркнул, что без харизмы и отличных навыков презентации работа IT-евангелиста невозможна: "Как для стартапов, так и для успешных технологических компаний, пытающихся завоевать новые позиции на рынке, важно умение рассказать миру о себе. Всегда нужно задаваться вопросом: насколько ценно наше предложение, что мы можем предложить клиенту? Задача евангелиста как раз и состоит в том, чтобы дать на него четкий, понятный и интересный ответ".

В нашей стране название "IT-евангелист" пока не прижилось, хотя позиции со схожими функциями есть почти во всех крупных технологических компаниях. По мнению руководителя проекта IPEX Global Артема Товбина, "в России слово "евангелист" носит слишком явный религиозный подтекст. На Западе с этим проще. Когда у Microsoft и Apple стали появляться первые представители этой профессии, они работали в рамках подразделений продаж. В основном это были люди с бэкграундом в разработках - программисты или архитекторы решений, решившие строить карьеру в маркетинге. Они пропагандировали новые технологии, и скоро их стали называть евангелистами. Почему бы и нет? Звучит здорово".

С точки зрения некоторых работодателей, идеальный евангелист - тот, кто лучше всего сможет транслировать ценности и видение бренда. Как рассказали ipquorum.ru в пресс-службе Avast, для работы в компании специалист должен обладать необходимыми техническими навыками и уметь уверенно рассказывать о предлагаемом продукте. При этом в компании отметили, что они сами выбирают, на каких площадках, на какую тему и в каком стиле будет происходить общение с партнерами и пользователями.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Однако существует и принципиально другая точка зрения насчет того, каким должно быть взаимоотношение между брендом и евангелистом. По словам СЕО Arkell IT-Solution, идеолога и основателя шеринг-сервиса для промоутеров LIMA Владимира Сердюкова, "рынок информационных технологий требует большей ориентации на личность. Люди склонны верить не безликой корпорации, а человеку, особенно человеку компетентному и грамотному. Евангелизм дает отличный шанс донести в массы знание о пользе технологичных разработок, сломать барьер между пользователем и разработчиком. С этой задачей маркетолог не справится. Евангелист - это лицо IT-продукта, именно с ним он и будет ассоциироваться", - пояснил Сердюков.

Как отметил AI-евангелист компании ABBYY Иван Ямщиков, в последнее время популярность этой профессии в России стала расти. Если раньше такая должность была доступна только в филиалах международных технологических гигантов и в крупнейших российских компаниях, то теперь вакансии евангелиста открываются и в стартапах. "Задачу евангелиста все еще выполняют руководители подразделений разработки или даже сами главы компаний. Но ситуация постепенно меняется, и на сегодняшнем рынке это все более востребованная специальность. В современном маркетинге успешность продвижения продукта во многом зависит от эффективного нетворкинга, интересных выступлений на тематических мероприятиях и умения найти общий язык с аудиторией. Думаю, в новых реалиях рынка у евангелизма есть большой потенциал", - заключил Ямщиков.

Предоставлено IP BLOG

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