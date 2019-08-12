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Рубрика: В мире

Около 30 человек пострадали при взрыве в пригороде Багдада

В пригороде иракской столицы Эд-Доре прогремел мощный взрыв, при котором пострадали около 30 человек и один скончался, передает ТАСС сообщение телеканала "Скай ньюс - Арабия". К взрыву привела неосторожность при утилизации старых боеприпасов на территории военной базы шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби").

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Примечательно, что несколько снарядов разорвались вблизи посольства США в Ираке, то есть в в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, после чего в здании сработал сигнал тревоги. Данных о пострадавших в диппредствительстве США нет.

В мире Ближний Восток Ирак
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