В колледжах и техникумах должен серьезно обновиться перечень профессий. Какие из них исчезнут? Появится ли обязательный ЕГЭ для выпускников со средним профобразованием? Чем удивит мировой чемпионат WorldSkills в Казани? Об этом "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Ольга Юрьевна, какие профессии или специальности исчезнут?

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО). Почему? Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию.

Что это за профессии? Например, "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий электронной техники"... Или радиооператор - это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень мы введем, например, новую - "Монтажник оборудования мобильной связи".

Какие еще профессии или специальности появятся?

Ольга Васильева: Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Аддитивные технологии", то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс - "Мехатроника и мобильная робототехника", "Графический дизайн". И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом, - "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск... Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учится 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах. И получается парадокс: образовательная программа есть, а профессии в справочнике еще нет.

Почему?

Ольга Васильева: Дело в том, что каждой новой специальности нужно примерно два года, чтобы "войти" в государственную систему подготовки кадров. То есть ранее мы все время догоняли запросы экономики и работодателей. Этот разрыв нужно сокращать, причем очень быстро.

В концепцию нового содержания профессионального образования мы заложили механизмы, которые позволят получить "широкую" квалификацию и направленность образовательной программы. Например, "Мастер общестроительных работ" будет включать ранее отдельные профессии "Бетонщик", "Арматурщик", "Каменщик". Также планируется укрупнение профессий и специальностей СПО.

Например, ранее отдельные профессии "Токарь", "Фрезеровщик", "Шлифовщик", "Станочник" объединятся в профессии "Станочник". Кроме этого предусматривается оптимизация сроков обучения по ряду профессий и специальностей СПО.

На площадке WorldSkills в Казани создана зона для профессий будущего: квантовые и нанотехнологии, реверсивный инжиниринг, большие данные

22 августа в Казани стартует чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. В каких компетенциях наша команда "покажет класс" всему миру?

Ольга Васильева: Россия присоединилась к движению WorldSkills только в 2012 году. Мы смогли сделать колоссальный рывок. Сегодня в нем все 85 регионов страны - проведены порядка 500 региональных и национальных чемпионатов профмастерства с участием более 100 тысяч ребят. У нас очень сильная команда. Графический дизайн, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн, фрезерные работы на станках с ЧПУ... Я уверена, что в этих и других направлениях мы будем на высоте.

Еще раз подчеркну: всего 7 лет назад наша страна вступает в движение WorldSkills, и уже в 2019 году мы проводим чемпионат мира, опередив в заявках Париж и Шарлеруа. Выделено более 28 млрд рублей на подготовку фантастической площадки в Казани. Мы построили инфраструктуру. "Казань Экспо" - это 140 тысяч квадратных метров и еще 99 тысяч квадратных метров дополнительных площадей. Оснастили их передовым оборудованием. Все это позволит провести чемпионат на высоком уровне.

Соревнования пройдут по 56 направлениям, которые входят в шесть крупных блоков: строительная сфера, информационно-коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Уже сейчас у нас 1400 конкурсантов и примерно столько же экспертов из 69 стран.

Что еще будет интересного в Казани? Мы специально сделали зону для профессий будущего - Future Skills. Квантовые и нанотехнологии, реверсивный инжиниринг, машинное обучение и большие данные...

Сколько колледжей и техникумов в России уже работают по мировым стандартам?

Ольга Васильева: В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились, в приближенных к реальным условиям. Экзамен проходит по мировым стандартам на передовом производственном оборудовании. Их оценивают не только преподаватели-эксперты, но и будущие работодатели.

В этом году демонстрационный экзамен в составе итоговой аттестации сдали около 6 тысяч выпускников по 22 профессиям и 5 по специальностям СПО из 59 регионов России. В составе промежуточной аттестации - порядка 50 тысяч студентов из 81 региона.

Напомню, у нас сегодня более 3,3 тысячи колледжей и 348 вузов, в которых учатся на образовательных программах СПО более трех миллионов ребят. В рамках нацпроекта "Образование" мы планируем, что к 2024 году каждый четвертый студент СПО будет проходить через демонстрационный экзамен.

Что еще нацпроект "Образование" изменит в жизни колледжей и техникумов?

Ольга Васильева: Наш главный приоритет - инфраструктура. К 2024 году в регионах появится 5000 мастерских, оснащенных по "последнему слову" промышленности. Среди приоритетных направлений - строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии. На базе этих мастерских студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен, учиться по индивидуальным траекториям. 800 таких мастерских откроются уже в этом году. Это особенно важно для малых городов и сельской местности, где материально-техническая база не обновлялась десятилетиями.

Еще к 2024 году мы должны создать в стране не менее ста центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Это очень дорогостоящий проект, на него мы планируем потратить 4 миллиарда 300 миллионов рублей. ЦОПП - это новый социальный лифт, который включает, по сути, три составляющих: образовательные организации, работодателей и учащихся. И здесь целевая аудитория не только молодежь, но еще и "люди серебряного возраста", предпенсионеры и пенсионеры. 14 регионов уже получили на этот проект субсидии из федерального бюджета. Средства пойдут на закупку оборудования. В том числе тренажеров виртуальной реальности, создание цифровой платформы для колледжей и техникумов.

А что это за "короткие программы", которые будут развиваться в ЦОПП?

Ольга Васильева: Это программы профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих. Они способны стать драйвером системы СПО.

Например, за несколько месяцев можно получить новые и востребованные квалификации "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", "Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)", "Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем" и многие другие. Сегодня у нас есть почти 5000 профессий рабочих и более 140 должностей служащих, по которым реализуются программы профобучения.

Такие программы уже включены в СПО в качестве модулей, и студент получает квалификацию вместе с основным образованием. Программы отвечают современным требованиям профстандартов. Центром сборки и конструирования таких "коротких программ" как раз и станут ЦОПП.

В колледжах и техникумах теперь можно научиться, к примеру, управлять беспилотником. Фото: Николай Галкин/ ТАСС

Стереотип среднего профессионального образования, как "ПТУ для троечников", уже не актуален?

Ольга Васильева: Да. Уже сегодня примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование. Есть организации, где конкурс выше, чем в вузы, где на одно место претендуют минимум 6-7 человек. Сегодня в колледжах дается образование по таким высокотехнологичным областям, как робототехника, программирование, информационная безопасность. Это действительно качественное образование, которое по сравнению с вузами все-таки остается более доступным для выпускников школ (почти 80 процентов обучающихся в государственных колледжах и техникумах именно бюджетники).

Кроме того, среднее профессиональное образование - это для многих еще и более быстрый выход на рынок труда. То есть после 11 классов за 10 месяцев можно получить профессию СПО и выйти на рынок труда, после 9 класса это 3-4 года, и ты уже можешь проявить себя. Получаешь профессию, начинаешь работать.

Сегодня примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование. Есть колледжи и техникумы, где конкурс выше, чем в вузы

Но по статистике уровень трудоустройства не очень высокий - всего 55 процентов. Почему?

Ольга Васильева: На самом деле 55,8 процента. Это хорошая цифра. В этой статистике мы смотрим только первый год работы после обучения, а значительное число молодых людей после колледжей и техникумов продолжают обучение в вузе, таких около 20%, кто-то идет в армию. Есть и регионы-лидеры по трудоустройству. Допустим, в Томской области у нас трудоустраивается 64,7 процента ребят. В Свердловской области - почти 65,6 процента. А в Архангельской области, там цифра больше - 66,7 процента. Думаю, что такие показатели могут стать реальными не только для отдельных субъектов, но и для всей страны: мы работаем в тесном контакте с центрами трудоустройства, с предприятиями.

Есть прекрасные примеры. В Белгородской области, например, у каждого техникума есть ключевой работодатель, который курирует подготовку в нем. Есть Челябинский трубопрокатный завод с развитой системой поддержки оплачиваемых стажировок для студентов. Ребята защищают свои проекты в области металлургии под руководством опытных наставников. Хотелось бы, чтобы работодатели активнее участвовали в практической подготовке студентов, мы сейчас прорабатываем разные варианты.

Какие профессии и специальности популярны у абитуриентов?

Ольга Васильева: Все специальности, которые связаны с нашей с вами жизнью. Стабильно высокий конкурс заявлений на медицину. "Ортопедическая стоматология" - 6,2 заявления на бюджетное место. "Фармация" - 5,9 заявления на место. "Сестринское дело" - примерно 2,9. Особенно отрадно видеть интерес к педагогическим специальностям. "Преподавание в начальных классах" - 2,6. "Дошкольное образование" - 2,4 заявления на место. Технические специальности тоже востребованы. Один из самых высоких конкурсов заявлений в стране на IT специальности. Так на специальность "Информационные системы и программирование" - примерно 3,2 заявления на одно бюджетное место, "Программирование в компьютерных системах" - 3,4.

Еще конкурс, который для вас будет неожиданным. У нас есть такое замечательное учреждение, как Московская международная киношкола. Там 12 заявлений на место. Есть Уфимский медицинский колледж, там почти 10 заявлений на место. Якутское художественное училище имени Романова - 8,6 заявления на место. И таких образовательных организаций я могу назвать полтора-два десятка точно.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова/ Freepik

Вопрос ребром

Планируется ли ввести ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов?

Ольга Васильева: Если учащийся ушел после 9 класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный.

Мы создали специальную группу по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. Туда мы включили и Рособрнадзор, и министерство науки и высшего образования, и вузы, и научно-исследовательские институты. И мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно.