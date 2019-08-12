Омоновец, получивший травму на незаконной акции, идет на поправку

Активисты незаконной акции говорят о безобидном бросании в омоновцев легкими стаканчиками, хотя один из бойцов ОМОНа после этой "мирной прогулки" оказался с травмой в госпитале. Фото: Архив "РГ"

Омоновец сообщил корреспонденту "РГ", что чувствует себя хорошо, теперь все зависит от решения консилиума врачей. Так как у него "всего лишь" вывих левого плеча (еще чуть-чуть - и порвались бы связки), он - "ходячий" пациент. Если бы связки все же оказались порваны, их бы зашили, но о службе в спецназе пришлось бы забыть. И заняться чем-нибудь более спокойным - Александр по профессии повар-кондитер 4-го класса.

Александр лежит в палате Главного клинического госпиталя Росгвардии в Балашихе. Его командиры - ротный и взводный, справившись о здоровье, прозрачно намекнули бойцу, что уже ждут его в подразделении. Много работы. Хотя больничный лист после госпиталя ему так или иначе полагается, наверняка это зафиксируют доктора в "истории болезни".

Ему не скучно: с ним в палате - еще пятеро товарищей из других подразделений. Нет, свои травмы они получили не на митингах - у росгвардейцев, как и у других военнослужащих, служба травмоопасна в принципе.

Напомним, старший сержант Росгвардии Александр в составе тактической группы ОМОНа задерживал на Тверской улице в районе дома 18 так называемого бригадира - профессионального провокатора, подстрекавшего толпу, в основном молодежь, на уличные беспорядки. Крепкий парень кричал зажигательные лозунги и речевки и призывал окружающих к активному сопротивлению. Да и сам в момент задержания так сопротивлялся, что у двухметрового Александра оказалось опасно повреждено плечо.

Это, кстати, про многочисленные утверждения организаторов акции об исключительно мирном характере их мероприятий. Да, сначала толпа молодежи, повернувшись к омоновцам, скандировали: "Мы вам не враги!". И буквально через несколько минут в бойцов летели отнюдь не пластиковые стаканчики. Корреспондент "РГ" видел, как о щит спецназовца ударил и рассыпался кусок асфальта. А вокруг было все выложено плиткой, значит, асфальт эти "невраги" принесли с собой. Готовились.

Сначала старшего сержанта доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, а затем отправили в "родной" балашихинский госпиталь. Кстати, сопротивлявшийся "бригадир" - Павел Устинов, арестован Тверским судом Москвы до 3 октября. На такой же срок арестован и блогер Владислав Синица, призывавший в интернете "вычислять" омоновцев, чтобы расправляться с ними и их семьями.

Впрочем, старший сержант Александр не кипит, что называется, гневом по отношению к "прогулкам". По его словам, и большинство его товарищей тоже вполне спокойно относятся к таким эскападам. Тем более что подобных "угрожателей" - явное меньшинство. Многие из них не ведают, что творят и какой последует ответ. Опять же, большинство пользователей Сети понимают гнусность таких призывов. За редким исключением мы все - нормальные люди.

Корреспондент "РГ" видел, как о щит спецназовца ударил кусок асфальта. А вокруг все выложено плиткой, значит, асфальт принесли с собой. Готовились

Да, те, кто приходит на митинги, в том числе и несанкционированные, - очень разные. Спецназовцы рассказали корреспонденту "РГ", что по своим наблюдениям они делят участников таких акций на пять категорий.

Первая - откровенные зачинщики и провокаторы, "бригадиры". С ними все понятно.

Вторая категория - проплаченные "протестанты", причем обходятся они своим нанимателям недорого, не более 5 тысяч рублей плюс сухой паек. Их нередко привозят из других регионов, выставляют на самые "омоноопасные" участки, заставляют нести провокационные плакаты и кричать хором лозунги. Как правило, на такое соглашаются, мягко говоря, не совсем социализированные люди.

В третьей категории - действительно чем-то искренне недовольные, обиженные чиновниками люди, часто - пенсионеры или обманутые дольщики.

К четвертой категории росгвардейцы относят просто любопытных, пришедших на обещанное шоу, посмотреть концерт, поучаствовать в общей "движухе" за компанию. Они подвержены влиянию толпы и потом жалеют, что совершили какую-то глупость. И не очень понимают, зачем они это сделали.

Ну, и пятая категория - случайные люди, не знавшие ни о каких акциях. Им действительно надо куда-то пройти, пересечь улицу. Людей двух последних категорий - большинство. ОМОН их видит и не трогает, пропускает. В общем, входит в положение. А вот "бригадиры" и "наемники" - не обессудьте, отрабатывайте свои деньги по полной программе. То есть катайтесь в автозаках и ночуйте в "обезьянниках". А там уж как суд решит.

Бывает, что омоновцы из оцепления общаются с людьми, оказавшимися на массовом мероприятии. Опять же, как правило, эти люди разговаривают доброжелательно или просто спокойно, без видимой агрессии. Могут спросить, как говорится, за жизнь, кто-то вспомнит, как сам служил.

Есть, конечно, и провокаторы. Корреспондент "РГ" наблюдал, как один экзальтированный мужчина настырно допытывался у молоденького бойца:

- Что ты скажешь, солдат, своей матери, когда вернешься домой!?

Под дружный хохот товарищей боец бодро ответил:

- Здравствуй, мама!