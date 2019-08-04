Городские власти предупреждали горожан о незаконности акции, как и о том, что от согласованного митинга его организаторы отказались. За призывом на "прогулку" скрывалось желание и дальше как можно сильнее расколоть общество, разделить его на "наших" и не наших". Призыв "Наш город" можно трактовать как попытку поделить Москву. Попытка эта опасна уже тем, что всем нам жить в одном общем городе. И никто никого не сможет переселить. Значит, нужны общие правила. Если говорить о выборах, то это прежде всего процедура избирательная, судебная, но уж никак не противозаконная.

Но это не остановило оппозицию, она попыталась парализовать своей акцией в субботу весь центр столицы. Правоохранительные органы не позволили сделать это и не допустили массовых беспорядков. Они же могли закончиться трагически. Ведь у некоторых участников акции полицейские изъяли настоящее оружие - в частности, ножи и травматические пистолеты. У 18-летнего безработного парня, к примеру, был с собой целый набор газовых баллончиков и складной нож. Одному из бойцов Росгвардии во время сопротивления при задержании так повредили руку, что он до сих пор находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Корреспонденты "РГ" наблюдали, что собой представляла так называемая прогулка по городу мирных граждан. Руководили ею "бригадиры", отдававшие громко, на глазах у всех, распоряжения, кому и куда идти. Своими командами они разворачивали соратников и посовещавшись, выбирали следующую точку для провокаций.

Полиция и Росгвардия и на этот раз действовали аккуратно, но жестко. Удивительно: но даже некоторые журналисты из оппозиционных СМИ отметили профессиональную грамотность росгвардейцев и верную тактику, которая не позволила организаторам "прогулок" достичь своих провокационных целей, зато позволила избежать более серьезных эксцессов. Под напором агрессивно настроенных людей другого выбора у росгвардейцев часто не оставалось - в лицо этим парням, пытающимся защитить порядок в городе, летело: "Фашисты". Корреспондент "РГ" был свидетелем, как на Пушкинской площади молодые люди, которых попросили показать документы и пройти к автобусу, устроили игру в "догонялки" с полицейскими. Правда, далеко убежать им не удалось. Их взяли под руки и отвели на проверку в автобус.

Травля помогла Соболь выбить из избирательной гонки совестливого человека, оказавшегося на ее пути

Помимо стандартных объявлений "акция является несогласованной, просьба разойтись" на той же Пушкинской площади женский голос из динамиков припаркованного микроавтобуса напоминал: "Сотрудники и военнослужащие Росгвардии несут службу в целях обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть - военнослужащие срочной службы. Это ваши сыновья. Не мешайте отдыхать москвичам и гостям столицы, не создавайте опасность для жизни окружающих. Будьте благоразумны, не нарушайте общественный порядок и закон".

Простые слова о "ваших сыновьях" подчеркивали позицию Росгвардии, которая не делит горожан на "своих" и "чужих", а честно исполняет свой долг. Тем огорчительнее устроенная в интернете охота на стражей порядка и членов их семей. Тем понятнее металлический угрожающий голос Любови Соболь при ее задержании, когда она зачитывала на видеокамеры фамилии и имена сотрудников правопорядка, - они показали ей свои удостоверения. Вот смотрите, запоминайте, на кого надо развернуть в интернете охоту и травлю. Травлю, которая так легко помогла Соболь выбить еще на старте избирательной гонки известного и совестливого человека.

Корреспондент "РГ" видел, как на Новом Арбате убегающая от полиции молодежь ворвалась в ломбард. Сотрудница ломбарда рассказала "РГ", какой ужас она испытала, решив, что это ограбление. Витрины и другие ценности чудом не пострадали. А на Старом Арбате демонстранты криками: "У нас украли выборы" распугали туристов. Часть из них сидели в красном экскурсионном автобусе и, увидев происходящее, не посмели даже выйти на улицу.

Что ж, одного организаторы этой несанкционированной акции точно добились: в следующий раз туристы, приехав полюбоваться на достопримечательности Москвы, отнесутся к предложению прогуляться по Старому Арбату с опаской. А жаль: Москва с таким трудом попала в число стран, привлекательных для зарубежных туристов. Обустраивала для этого пешеходные улицы, разбивала 500 новых парков и реконструировала все существующие, создавала условия для выхода ресторанов и кафе на свежий воздух... Прошлогодний чемпионат мира по футболу помог ей в этом. В итоге за 2018 год в российской столице побывало 23 миллиона туристов, что более чем в два раза по сравнению с 2010 годом. Полюбили иностранцы Москву не только за комфорт и дешевые отели с дешевой едой, но прежде всего за безопасность. За то, что можно без страха гулять, как в советские времена, хоть до утра.

Но оппозиция в своем стремлении "продавить" своих кандидатов - по-другому и не скажешь, не чуралась ничего, в том числе и откровенных провокаций. Теперь о том, ради чего все это делалось. Организаторы несанкционированных акций уверяют: они выступают против того, что у москвичей украли выборы. Так ли это? "На 45 депутатских мандатов в столичный парламент зарегистрированы 233 кандидата, - рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов (см. интервью с ним на 4-й стр.). - 171 из них - от политических партий, из которых 130 - от парламентских: 44 - от КПРФ, 45 - от ЛДПР, 41 - от "Справедливой России", а также 62 - самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 57 кандидатам - это столько же, сколько было примерно забраковано в ходе выборов 2014 года".

Разве это не политическая конкуренция? На каждый мандат в столичном парламенте претендует 5,1 человека. Решения же об отказах в регистрации оппозиционных кандидатов принимались вовсе не из-за технических ошибок при проверке подписей в их поддержку, как уверяют организаторы "прогулок". Такие ошибки после рассмотрения жалоб кандидатов МГИК вместе с представителями Общественной палаты Москвы сочли возможным не учитывать. Так, 5011 автографов, признанных окружными комиссиями сначала недействительными, были возвращены девяти независимым кандидатам.

Но оппозиции этого мало. Ее представители хотят, чтобы кандидатам засчитали и заведомую фальшивку. Требуют допустить к выборам и двух кандидатов, которые вообще не сдали ни одной подписи в свою поддержку! И это люди, которые уверяют, что хотят попасть в Московскую городскую Думу для того, чтобы писать и принимать там новые, более справедливые законы, по которым жить москвичам!

Теперь о том, как они добиваются этого. На проведение своей акции 27 июля они даже не подали в мэрию Москвы заявки. 3 августа отказались от предложения властей провести акцию на проспекте Академика Сахарова - законную, под гарантию безопасности, когда ОМОН никого бы не задерживал, а напротив, охранял участников митинга, пока они доносят до собравшихся свою позицию. И, наконец, им уже согласованы два митинга по 100 тысяч каждый - на 10 и 11 августа. Так зачем же было агитировать народ собраться 3 августа, вопреки всем предупреждениям, что акция - незаконная?