Видео: "бригадиры" знали, куда вести москвичей на "прогулку"

Москвичей уверяют, что на бульварах "гуляли" горожане, вышедшие, с одной стороны, просто подышать свежим воздухом, а с другой - лично решившие поддержать "обиженных властями" кандидатов, которые хотели просто стать депутатами городской думы, а их не зарегистрировали.

Посмотрите внимательно на этот кадр: это не прогулка, а хорошо спланированная и кем-то профинансированная акция, внизу которой стоят бригадиры, а над ними, вероятно, начальники повыше. Кто они? В этом предстоит разобраться Следственному комитету по городу Москве, который уже возбудил несколько уголовных дел за организацию массовых беспорядков.