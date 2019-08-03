Оппозиция в Москве требует, чтобы признали действительными подписи умерших

Они требуют зарегистрировать кандидатам в Мосгордуму в их поддержку, например, подписи даже давно умерших людей. И таких подписей у них ни много ни мало - 339 на 22 кандидата.

Одна из них - Виктории Викторовны Боровской, умершей еще 4 мая этого года. А напомню, выборы в Мосгордуму были объявлены лишь 6 июня, и только с этого момента мог начаться сбор подписей.

Пусть простят нас близкие Виктории Викторовны, но не по нашей инициативе приходится вспоминать эту женщину, а по вине тех, кто идет на все ради своих целей...

За Любовь Соболь тоже голосовали москвичи уже умершие.

Например, Булычева Елена Васильевна. Кстати, на подписном листе ее адрес был сфабрикован. В доме по улице Усачева, где она якобы зарегистрирована, более 40 лет, с 1977 года, проживает другой человек. А Булычева не жила никогда. Та же история в доме №29 на Семеновской площади.