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03.08.2019 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: Порядка 350 человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы

Текст: Анна Полтавцева
Порядка 350 человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы. Такие данные по состоянию на 14:30 приводят в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Отвергнув согласованный митинг, который столичные власти предлагали провести 3 августа на проспекте Академика Сахарова, оппозиция все-таки вывела людей на незаконную акцию с требованием зарегистрировать всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В итоге полиция и ОМОН были вынуждены прибегнуть к задержаниям ее участников и организаторов во избежание массовых беспорядков. Задержания идут сейчас на Пушкинской и Трубной площадях, улице Маросейке и других местах Бульварного кольца.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Москвичам и гостям столицы, оказавшимся в этот выходной день в центре Москвы, явно некомфортно. Впрочем, их сегодня здесь меньше, чем обычно бывает летом. Ведь организаторы акции, вопреки предупреждениям правоохранительных органов, что будут отвечать по закону за нарушение общественного порядка, всю минувшую неделю призывали своих сторонников на улицы. При этом они, как выразился руководитель фонда современного искусства Иван Демидов, прикрывали свою агитацию "фиговыми листочками" приглашений на прогулку по Бульварному кольцу от Никитских до Покровских ворот. Многие правильно оценили опасность этого. В частности, предупредило своих туристов, находящихся сейчас в Москве, посольство США, рекомендовав им не ходить сегодня в центр Москвы.

Несет потери бизнес. Например, не открылся сегодня Центральный рынок. Как объяснил его директор Евгений Моргачев, им хватило незаконной акции 27 июля, когда на рынок явилась большая толпа людей и вскоре полетели стулья, лавочки, затоптали зеленые насаждения. Материальный ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Но гораздо больший ущерб нанесен имиджу предприятия, так как люди, которые приходили к ним семьями, больше не чувствуют себя здесь в безопасности. Опасаются за жизнь и здоровье посетителей и владельцы рынка, поэтому они и решили пойти сегодня на еще большие потери: закрытие на один день им обойдется, по их оценке, не меньше чем в 2 миллиона рублей.

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