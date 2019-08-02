Центральный рынок в столице завтра не откроется - владельцы опасаются провокаций

Вынужденная приостановка работы Центрального рынка связана с сообщениями о возможном проведении несанкционированного митинга в центре города. Об этом журналистам сообщил директор Центрального рынка Евгений Моргачев.

По его словам, закрытие популярной торгового-развлекательной площадки на Рождественском бульваре,1 связано с тем, что предприятие не сможет обеспечить безопасность отдыхающих граждан, гостей и сотрудников рынка во время возможных противозаконных акций.

- В минувшие выходные все начиналось хорошо, работала разрешенная летняя площадка, приходили люди с детьми, семьями, - вспоминает Моргачев. - И вдруг выходит большая толпа людей, непонятно с какими намерениями. Наши гости начали разбегаться. А потом в пришедшей толпе начались волнения: полетели стулья, лавочки, затоптали зеленые насаждения. Материальный ущерб составил порядка 150 тысяч рублей, но еще больший ущерб нанесен имени, статусу предприятия. Чтобы эта история не повторилась, завтра рынок не откроем. Посмотрим, как пройдет день,потом будем планировать работу дальше. Если будет более-менее безопасно, в воскресенье откроем рынок.

По словам директора рынка, на работу у них в субботу не выйдут 220 человек. Общий ущерб, которое рынок понесет из-за закрытия, он оценивает в два миллиона рублей.

К слову, не исключено, что помимо дирекции Центрального рынка, аналогичное решение примут другие предприятия Центрального округа города.

Напомним, что 3 августа в столице могут пройти несанкционированные столичными властями акции протестов.

Не согласованный с мэрией столицы митинг прошел 27 июля. В ходе него за различные нарушения были задержаны 1074 человека. По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей Следственным комитетом возбуждены уголовные дела.