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01.08.2019 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках 27 июля

Текст: Иван Петров

В Следственном комитете России рассказали о расследовании уголовных дел по итогам состоявшейся 27 июля несанкционированной акции в центре Москвы. Так, расследуется одно масштабное дело по статье 212 Уголовного кодекса РФ "массовые беспорядки" и несколько отдельных дел в отношении участников незаконной акции, применивших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов (по статье 318 УК РФ).

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По делу о "массовых беспорядках", по словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, уже проходят более десяти фигурантов. "В ходе расследования следователями получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы", - сообщила она.

При этом пятеро из них уже задержаны: в их числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. "В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении этих лиц под стражу. В то же время проводятся допросы и иные следственные действия - продолжается планомерная работа по установлению и привлечению к ответственности всех нарушивших закон" лиц" - отметила Петренко.

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В СК прямо заявляют, что число задержанных участников и организаторов событий 27 июля будет увеличиваться. "Планируется ряд задержаний граждан, причастных к организации массовых беспорядков и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга 27 июля", - заключила Светлана Петренко.

Ранее "Российская газета" сообщила об уголовных делах, возбужденных после несанкционированной акции в центре Москвы.

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