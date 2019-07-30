СК возбудил уже три дела о насилии против полицейских

Уже четыре уголовных дела расследуются столичными следователями по факту незаконных действий участников и организаторов несогласованной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Согласно сообщению ведомства, в настоящее время расследуются три уголовных дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Ранее было известно только об одном уголовном деле - в отношении 48-летнего Евгения Коваленко, бросившего в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак. В понедельник суд отправил его в следственный изолятор на 2 месяца.

При этом в СК не исключили, что количество уголовных дел по 318-й статье еще увеличится. "Следователи проводят ряд процессуальных проверок по фактам применения 27 июля насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга", - пояснили в следственном управлении.

Иными словами, представители правоохранительных органов отсматривают видеозаписи стычек митингующих с полицейскими и росгвардейцами. И в случае обнаружения на них состава преступления и идентификации присутствующих на видеозаписи лиц возбуждают новые дела. Всем фигурантам таких дел грозит до 5 лет лишения свободы.

Четвертое же уголовное дело из уже возбужденных расследуется по частям 1, 2, 3 статьи 212 УК РФ "массовые беспорядки". Это дело возбуждено сегодня на основании материалов, поступивших из прокуратуры.

"Следствием установлено, что группа лиц накануне проведения несанкционированной акции разместила в сети Интернет призывы принять участие в ней. При этом подозреваемые заведомо допускали, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", - отметили в столичном ГСУ.

По данным следствия, участники несогласованной акции в минувшую субботу, проигнорировав законные требования представителей власти и грубо нарушив общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти. "Они прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали на Садовом кольце движение автотранспорта, а также совершили иные противоправные действия", - отмечается в сообщении ГСУ СК России по Москве.

При этом в СКР не называют фамилии конкретных фигурантов по делу о массовых беспорядках. Отмечая лишь, что следствием будет дана принципиальная оценка действиям организаторов указанных массовых беспорядков, лиц, призывавших к их проведению, а также участников несанкционированной акции.

Напомним, ранее столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса РФ "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Поводом стала несанкционированная акция, прошедшая возле здания Мосгоризбиркома 14 июля. Те же люди позже призвали выйти на митинг 27 июля.