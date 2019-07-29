Арестован мужчина, бросивший в росгвардейца мусорный бак

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте участника несогласованной с властями акции, прошедшей в минувшую субботу в центре столицы. 48-летний Евгений Коваленко обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

А именно в том, что бросил мусорный бак в сотрудника спецподразделения Росгвардии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в минувшую субботу в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. Более того прокуратура и МВД предупреждали всех о том, что не стоит принимать участие в несанкционированной акции.

Однако оппозиционеры, пытавшиеся зарегистрировать свои кандидатуры на предстоящие в сентябре выборы в Мосгордуму, но получившие отказ из-за того, что не смогли пройти процедуру сбора подписей, проигнорировали призыв властей. Приехало на неофициальный митинг и немало иногородних граждан. Оказалось, что более 600 человек из 1074 задержанных за административные правонарушения не зарегистрированы в Москве.