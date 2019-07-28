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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: Более 600 человек из задержанных в субботу - иногородние

Текст: Иван Петров

В столичном главке МВД сообщили официальные данные о количестве людей, принявших в минувшую субботу участие в несогласованной акции в центре Москвы.

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"В несогласованном мероприятии приняли участие порядка 3,5 тысяч человек. Из них 700 это журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в освещении акции", - рассказали в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Кроме того в полиции сообщили, сколько из задержанных за правонарушения граждан оказались не жителями столицы. Напомним, призыв оппозиции выйти на улицы был связан с недопуском некоторых кандидатов (по причине выявления нарушений при сборе подписей) к выборам в Мосгордуму. Не совсем понятно, какие интересы преследуют иногородние граждане, протестуя, ведь они все равно не будут допущены к выборам в столичный парламент.

По данным главка МВД по Москве, все разбирательства с гражданами, задержанными на несогласованной акции, уже завершены. "В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка были составлены необходимые документы. При этом в ходе разбирательств было установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями Москвы", - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее корреспондент "Российской газеты", присутствовавший на мероприятии, сообщал, что многие из участников акции плохо ориентировались в Москве.

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