Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция

В столице на улице Тверской проходит несанкционированный митинг. Как сообщили "РГ" в ГУ МВД Москвы, полиция начала задерживать его участников.

Но прежде сотрудники правоохранительных органов по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по центральной магистрали города.

Собравшихся предупреждают о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями.

Тех, кто вопреки запрету останавливается возле мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.

Напомним, накануне прокуратура и полиция города сообщили о незаконности этого митинга.

Они призвали москвичей и гостей города воздержаться от участия в нем, пообещав принять все меры для обеспечения безопасности граждан.

Гарантировал безопасность на несанкционированном митинге и мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Напомню, до этого в Москве уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: 14 июля она не была согласована, а 20 июля митинг был согласован.

Выборы депутатов Мосгордумы 7 созыва пройдут в столице в Единый день голосования 8 сентября.