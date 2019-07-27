Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция

Но прежде сотрудники правоохранительных органов по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по центральной магистрали города.
Собравшихся предупреждают о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями.
Тех, кто вопреки запрету останавливается возле мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.
Напомним, накануне прокуратура и полиция города сообщили о незаконности этого митинга.
Они призвали москвичей и гостей города воздержаться от участия в нем, пообещав принять все меры для обеспечения безопасности граждан.
Гарантировал безопасность на несанкционированном митинге и мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Напомню, до этого в Москве уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: 14 июля она не была согласована, а 20 июля митинг был согласован.
Выборы депутатов Мосгордумы 7 созыва пройдут в столице в Единый день голосования 8 сентября.