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27.07.2019 09:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин осудил призывы выйти на несанкционированный митинг в субботу в центре Москвы.  Он подчеркнул, что, по информации правоохранительных органов, на акции готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Об этом градоначальник написал на своей странице в Twitter.

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"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом”, - добавил мэр.

В сообщении также сказано, что приходить на митинг призывают не только москвичей, но и жителей других регионов.

Организаторами несогласованной с властями акции, напомним, выступают не зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы оппозиционеры. Среди сданных ими подписей москвичей в свою поддержку оказались автографы умерших и несуществующих людей. Количество забракованных подписей превысило максимально допустимые 10 процентов от общего числа, что и стало причиной отказа в регистрации.
 

Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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