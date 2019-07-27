Собянин: Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом

Мэр столицы Сергей Собянин осудил призывы выйти на несанкционированный митинг в субботу в центре Москвы. Он подчеркнул, что, по информации правоохранительных органов, на акции готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Об этом градоначальник написал на своей странице в Twitter.

"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом”, - добавил мэр.

В сообщении также сказано, что приходить на митинг призывают не только москвичей, но и жителей других регионов.

Организаторами несогласованной с властями акции, напомним, выступают не зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы оппозиционеры. Среди сданных ими подписей москвичей в свою поддержку оказались автографы умерших и несуществующих людей. Количество забракованных подписей превысило максимально допустимые 10 процентов от общего числа, что и стало причиной отказа в регистрации.

