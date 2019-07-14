МГИК официально отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Об этом говорится в его материалах по анализу проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов.

В частности, отказ получили четверо из кандидатов в депутаты по восьмому избирательному округу. Это кандидат от партии "Коммунисты России" Михаил Орлов, от "Возрождения аграрной России" Владимир Путь, а также самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Отказано и кандидату тринадцатого округа Михаилу Корнееву от "Национального курса", самовыдвиженцу Ирине Собяниной, выдвигавшейся по 28 округу, Вере Дегтяревой в 30-м округе.

Отказано так же кандидатам-самовыдвиженцам Алексею Алексееву от 41 округа и Александру Руденко от 42 избирательного округа.

Как сообщил сегодня Мосгоризбирком, выявлен брак выше допустимого порога в 10 прооцентов в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов еще раньше отмечал, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.