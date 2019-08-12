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12.08.2019 13:00
Рубрика: Общество

Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках

Текст: Владимир Емельяненко

66 процентов опрошенных убеждены, что следует увеличить надписи на этикетках, особенно продуктов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 29 процентов полагают, что "не нужно менять размер надписей", 4 процента затруднились ответить и всего 1 процент считает, что надписи нужно уменьшить.

Таким образом, значительное большинство участников опроса из трех вариантов - "нужно ли указывать информацию о весе/объеме на упаковках продуктов более крупными, хорошо видными надписями, чем сейчас", "оставить все как есть" или "затрудняюсь ответить" - выбрали первый вариант.

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При этом 49 процентов опрошенных признали "информацию о весе и объеме продуктов" искать трудно, 29 процентов считают, что легко, 26 процентов - "скорее трудно" и 3 процента затруднились с ответом.

Как выяснило исследование ВЦИОМ, как правило, покупкой продуктов для семьи занимаются женщины (62 процента) и люди старшего возраста - от 45 до 59 лет (53 процента) и старше 60 лет (58 процентов). 72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом). При этом 38 процентов уверены, что инициировали перемены у худшему для покупателей торговые сети. А 65 процентов и вовсе заявляют, что цель таких изменений - "обмануть покупателей". Особенно сильное раздражение по этому поводу испытывают жители больших городов с населением от 500 до 900 тысяч (65 процентов) и сел (64 процента).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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