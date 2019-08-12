Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках

66 процентов опрошенных убеждены, что следует увеличить надписи на этикетках, особенно продуктов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 29 процентов полагают, что "не нужно менять размер надписей", 4 процента затруднились ответить и всего 1 процент считает, что надписи нужно уменьшить.

Таким образом, значительное большинство участников опроса из трех вариантов - "нужно ли указывать информацию о весе/объеме на упаковках продуктов более крупными, хорошо видными надписями, чем сейчас", "оставить все как есть" или "затрудняюсь ответить" - выбрали первый вариант.

При этом 49 процентов опрошенных признали "информацию о весе и объеме продуктов" искать трудно, 29 процентов считают, что легко, 26 процентов - "скорее трудно" и 3 процента затруднились с ответом.

Как выяснило исследование ВЦИОМ, как правило, покупкой продуктов для семьи занимаются женщины (62 процента) и люди старшего возраста - от 45 до 59 лет (53 процента) и старше 60 лет (58 процентов). 72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом). При этом 38 процентов уверены, что инициировали перемены у худшему для покупателей торговые сети. А 65 процентов и вовсе заявляют, что цель таких изменений - "обмануть покупателей". Особенно сильное раздражение по этому поводу испытывают жители больших городов с населением от 500 до 900 тысяч (65 процентов) и сел (64 процента).