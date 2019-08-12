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Рубрика: Экономика

Учите "цифру"

Треть россиян не уверены в своих силах при смене работы
Текст: Ольга Игнатова
Работу не хуже имеющейся ожидают найти без особых проблем только треть занятых. В то же время 45 процентов россиян считают, что это будет сделать сложно, а еще 20,8 процента и вовсе полагают, что альтернативное трудоустройство для них невозможно.
В ближайшем будущем люди будут востребованы на вакансии наиболее высоких и наиболее низких квалификаций. Фото: Станислав Красильников / ТАСС В ближайшем будущем люди будут востребованы на вакансии наиболее высоких и наиболее низких квалификаций. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
В ближайшем будущем люди будут востребованы на вакансии наиболее высоких и наиболее низких квалификаций. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Это - цифры из опроса респондентов в возрасте 25-65 лет, проведенного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Чтобы всегда быть востребованным в своей специальности, надо постоянно развивать синтетическое мышление

Уверенность в собственных силах при поиске и смене работы угасает с возрастом. Так, 40 процентов 25-35-летних считают, что им легко будет найти работу не хуже той, которой они сейчас заняты. Но уже в следующей возрастной группе - 35-40 лет - этот показатель снижается на шесть процентов, а среди людей старшего возраста - еще на семь процентов. Только 26 процентов россиян старшей возрастной группы уверены, что хорошая работа для них всегда найдется.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Интересно, что россияне боятся менять что-либо в своей профессиональной деятельности, но в то же время считают, что на занимаемой должности их сильно недооценивают.

"Сейчас все очень быстро меняется, и от работников все чаще и чаще требуется, чтобы они знали свою профессию на уровне экспертов, - считает управляющий партнер международной консалтинговой компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. - Многие просто не успевают подстраиваться под современные вызовы, поэтому и страшатся каких-либо перемен". По словам Тышковского, не за горами так называемая поляризация квалификаций. В ближайшем будущем люди будут востребованы на вакансии наиболее высоких и наиболее низких квалификаций, а средний уровень заменят "цифрой".

"Это связано с тем, что заменить юриста экономически более выгодно, чем произвести полную автоматизацию и заменить, например, всех поваров в сетевом ресторане быстрого питания. Однако со временем и вакансии низких квалификаций будут замещены "цифрой". Это наступит, когда цифровизация наберет обороты и станет дешевле, когда в эту сферу начнут вливаться серьезные инвестиции", - полагает эксперт.

Фото: iStock
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Поэтому, как подчеркивает вице-президент по развитию коммуникационного агентства КРОС Ксения Трифонова, для того чтобы всегда быть востребованным специалистом, нужно проявлять гибкость, уметь адаптироваться, безостановочно развиваться, разбираться в IT-технологиях.

Также необходимо уметь координироваться и находить общий язык с разными людьми, даже если они находятся удаленно, развивать синтетическое мышление, то есть синтезировать новые идеи исходя из понимания окружающей среды.

"И, самое главное, нужно постоянно развивать кругозор - чем шире кругозор, тем больше шансов выжить в нашем быстро меняющемся мире", - добавляет Ксения Трифонова.

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