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12.08.2019 12:48
Рубрика: Власть

Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму

Текст: Галина Мисливская

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нет оснований для переноса выборов в Московскую городскую думу. В беседе с радиостанцией "Бизнес FM" глава ЦИК подчеркнула, что для переноса выборов "должны быть серьезные основания".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Как зарегистрированным на выборы самовыдвиженцам удалось собрать подписи

Пока же, по ее мнению, ведутся "только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали". "Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим", - заявила Элла Памфилова. По ее словам, сейчас ЦИК не закончил рассмотрение всех обращений и всех материалов, которые поступили в ведомство. "То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности", - заметила Памфилова. Она пригласила всех, кто интересуется ходом выборов в Мосгордуму, на очередное заседание ЦИК. "Приходите к нам в 11 часов в среду, мы как раз дадим ответ на вопросы по этой кампании", - сказала глава комиссии.

Ранее сообщалось, что Илья Яшин, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, обратился в ЦИК с просьбой отложить голосование на конец осени.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Москва Московская городская дума Единый день голосования
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