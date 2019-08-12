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Рубрика: В мире

Пекин усмотрел в действиях протестующих в Гонконге признаки терроризма

Текст: Алексей Чуриков

Официальный Пекин усматривает в действиях протестующих в Гонконге признаки террористической деятельности. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель канцелярии Государственного совета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. Как передает сингапурский новостной канал "Channel News Asia", китайские власти пришли к такому заключению в свете возросшей агрессивности участников акций протеста.

Фото: AP Photo/Bobby Yip
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"Радикальные демонстранты в Гонконге постоянно пользуются крайне опасными инструментами, чтобы атаковать офицеров полиции, что само по себе уже является серьезным жестоким преступлением, в котором усматриваются признаки появления терроризма", заявил Гуан, добавив, что эти действия попирают верховенство закона и общественный порядок в Гонконге.

Официальный представитель также отметил, что главной целью работы полиции на сегодняшний день являются те самые, радикально настроенные протестующие.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Они используют рогатки, бросают бутылки с зажигательной смесью. Они представляют серьезную опасность для гражданского населения и служб безопасности. При этом полицейские ведут себя максимально корректно по отношению к демонстрантам", отметил Гуан.

Напомним, что из-за продолжающейся уже несколько дней забастовки, сегодня были отменены все рейсы из международного аэропорта Гонконга. По сообщениям прессы, силы правопорядка намерены в ближайшее время взять ситуацию в аэропорту под свой контроль.

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