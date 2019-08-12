Пекин усмотрел в действиях протестующих в Гонконге признаки терроризма

Официальный Пекин усматривает в действиях протестующих в Гонконге признаки террористической деятельности. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель канцелярии Государственного совета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. Как передает сингапурский новостной канал "Channel News Asia", китайские власти пришли к такому заключению в свете возросшей агрессивности участников акций протеста.

"Радикальные демонстранты в Гонконге постоянно пользуются крайне опасными инструментами, чтобы атаковать офицеров полиции, что само по себе уже является серьезным жестоким преступлением, в котором усматриваются признаки появления терроризма", заявил Гуан, добавив, что эти действия попирают верховенство закона и общественный порядок в Гонконге.

Официальный представитель также отметил, что главной целью работы полиции на сегодняшний день являются те самые, радикально настроенные протестующие.

"Они используют рогатки, бросают бутылки с зажигательной смесью. Они представляют серьезную опасность для гражданского населения и служб безопасности. При этом полицейские ведут себя максимально корректно по отношению к демонстрантам", отметил Гуан.

Напомним, что из-за продолжающейся уже несколько дней забастовки, сегодня были отменены все рейсы из международного аэропорта Гонконга. По сообщениям прессы, силы правопорядка намерены в ближайшее время взять ситуацию в аэропорту под свой контроль.