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Почему нельзя покупать дешевые смартфоны на Android

Текст:   Антон Благовещенский
12.08.2019,  
10:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Даже только что купленные смартфоны могут быть опасны из-за наличия встроенных вредоносных приложений. Так считают в Google.

По данным компании, миллионы новых смартфонов содержат вредоносное ПО, предустановленное еще на этапе производства. В общей сложности производители устанавливают на новые девайсы около 400 различных приложений, пишет Forbes.

Наибольшему риску заражения подвержены смартфоны, выпущенные в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project), альтернатива Android, которую устанавливают на недорогие устройства.

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Чтобы внедрить вредоносное приложение на такой смартфон, злоумышленникам достаточно договориться с производителем. По данным Google, смартфоны от более чем 200 производителей оказались опасны, поскольку содержали предустановленные вирусные предложения, позволяющие атаковать устройство удаленно.

Марки смартфонов, которые не рекомендуются к покупке из-за предустановленных вредоносных программ, в Google не называют. Однако, по мнению Forbes, покупатели устройств от известных брендов, вроде Samsung или той же Google, риску получить зараженный смартфон "из коробки" не подвергаются.

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