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12.08.2019 22:47
Рубрика: Экономика

Рубли из сказки

Появились монеты с героями популярного мультфильма
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 177(7935)
Начался выпуск памятных монет, посвященных 50-летию мультфильма "Бременские музыканты".

В обращение новые деньги поступили 12 августа, сообщили в пресс-службе ЦБ, так что скоро они могут появиться в кошельках и нумизматических коллекциях россиян.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Электронные кошельки запретят пополнять анонимно

Монеты с изображением героев любимой многими детьми и взрослыми сказки чеканились на Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах Для изготовления денег использовались драгоценные и недрагоценные металлы.

Монеты выполнены в трех вариантах. Серебряная - номиналом 3 рубля - выпущена тиражом 3 тысячи штук. Две другие монеты - из недрагоценного металла номиналом 25 рублей изготовлены в обычном и специальном (с цветным изображением) вариантах. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

3 тысячи штук составил тираж серебряной монеты с "Бременскими музыкантами"

ЦБ напомнил, что новые монеты являются законным средством платежа на территории России. Они обязательны к приему по номиналу без всяких ограничений.

Экономика Финансы
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