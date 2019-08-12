Порошенко явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает украинский ресурс "Громадьске". В опубликованном материале уточняется, что экс-президента намерены допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямий".

Как сообщил корреспондент с места событий, Порошенко у здания ГБР ждали две группы людей. Одни - сторонники бывшего главы государства, другие - противники, организовавшие митинг с требованием осудить Порошенко. Отмечается, что после прибытия экс-президента, между двумя группами возникла словесная перепалка.

Издание отмечает, что источники в ГБР сообщили, что Петр Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах. Напомним, что он ранее, 25 июля, он уже являлся в бюро для дачи показаний.