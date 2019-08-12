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Рубрика: Общество

Психолог рассказал, как подготовить ребенка к школе

Текст: Ксения Колесникова
Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава, президент Российской академии образования Юрий Зинченко рассказал, как мамы и папы могут подготовить ребенка к школьной жизни.
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

- Важно подготовить ребенка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идет учиться интересному. А с другой - что учебная деятельность не игра, а возможность проявить способности через обучение и соблюдение правил, - цитирует эксперта RT. - Учеба требует от ребенка усидчивости, внимания и умения работать.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы

При этом, по мнению Юрия Зинченко, родителям необходимо постепенно снижать уровень контроля и позволить ребенку научиться координировать свою деятельность.

Чтобы помочь школьнику наладить отношения с одноклассниками, его внимание следует направить на интересы других детей. Например, можно выяснить, с кем малыш сидит за партой, что нравится его сверстникам, чем они увлекаются.

Кроме того, важно не ругать ребенка без веских оснований. Хвалить не только за хороший результат, но и за старания. Специалист уверен: даже если малыш получил неплохую дошкольную подготовку и уже много знает для своего возраста, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Зачастую это связано с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание во время всего урока, и часть учебного материала им не усваивается.

- Здесь очень важно вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребенка, - считает Юрий Зинченко. - Негативная оценка со стороны родителей может снизить мотивацию к обучению. В начальной школе самой важной компетенцией является сам процесс обучения. Ребенок учится быть учеником. Поэтому в первый год необходимо обращать внимание на сам процесс, на старание, длительность выполнения заданий. Если родители будут внимательны к особенностям ребенка, им будет легко поддержать его, направить.

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