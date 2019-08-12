Путин утвердил состав Совета по русскому языку

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав Совета при президенте по русскому языку. Также утвержден состав президиума совета, в него вошла заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова.

Председателем Совета назначен советник президента Владимир Толстой, его заместителем (по согласованию) станет научный руководитель Института русского языка РАН Александр Молдован, секретарем Совета (по согласованию) - директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.

В составе президиума Совета - декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова (по согласованию), ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор Северокавказского Федерального Университета Алина Левитская, а также заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова (по согласованию). В составе Совета также гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (по согласованию), зампред думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина (по согласованию), президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая (по согласованию), писатели Игорь Волгин и Борис Екимов (по согласованию) и другие.

Владимир Путин также утвердил состав президиума Совета и прописал сферы деятельности межведомственных комиссий Совета. Направлений три: госполитика в сфере защиты и поддержки русского языка, поддержка и продвижение его за рубежом и еще одна тема: русский язык - государственный язык РФ, язык межнационального общения в РФ.