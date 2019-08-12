Работники старше 40 лет получат дополнительный свободный день раз в год

Работникам начиная с 40 лет работодатель будет обязан предоставлять один оплачиваемый "выходной" (свободный от работы день) для прохождения диспансеризации. Минтруд России разработал соответствующий законопроект, цель которого - обеспечить повышение доступности профилактических осмотров и обследований для работающих граждан. Об этом сообщили сегодня в министерстве.

В действующей редакции Трудового кодекса предусмотрено освобождение работников для прохождения диспансеризации на один оплачиваемый день раз в три года, поскольку до сих пор бесплатная диспансеризация проводилась в зависимости от возраста гражданина каждые три года. Для предпенсионеров и людей, достигших пенсионного возраста, но продолжающих трудиться, предусмотрено два дополнительных свободных дня ежегодно. Для всех работников предоставление свободного дня сопровождается гарантией сохранения места работы, должности. Оплачивается этот день или два дня, согласно Трудовому кодексу, исходя из величины среднего заработка работника.

Поскольку с нынешнего года порядок проведения диспансеризации изменился. И она для работников возраста 40+ стала ежегодной, потребовалось внести и соответствующие изменения в трудовое законодательство.

"Обращаем внимание, что использование формулировки "дополнительный выходной" применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации", - отметили в министерстве.

Кроме того, в законопроекте уточняется, каким образом человек "отчитывается" за день отсутствия на рабочем месте. Жесткой нормы пока не предусматривается - порядок взаимодействия с персоналом будут определять сами руководители организаций и предприятий. "Также законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации", - отметили в министерстве.