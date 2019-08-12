9 августа 1999 г. Ельцин назначил директора ФСБ и секретаря СБ Путина премьер-министром. С тех пор - ровно 20 лет - Путин руководит Россией.

Назначение Путина было сделано в чрезвычайной обстановке. Меньше чем за год с августа 1998 (дефолт) Путин был уже пятым премьером (Кириенко - Черномырдин - Примаков - Степашин - Путин). От этой чехарды общество - парламентски говоря - "устало". Кстати, о парламенте. В Думе были представлены 8 фракций + внепартийные депутаты. "Правительственный" НДР имел всего 12% (65 депутатов), на первом месте КП РФ - 35%, 139 депутатов, а вместе с родственными ей партиями - чуть меньше 50% депутатов. Ельцин, у которого шел второй, последний срок, был болен физически и политически (рейтинг пренебрежимо мал, антирейтинг - во много раз выше). Наконец, 7 августа 1999 г. Басаев из "независимой Ичкерии" вторгся в Дагестан. И - самое интересное! - вот в этой обстановке пошел бешеный экономический рост! В 1999 рост ВВП составил 6,4%, а в 2000 - 10%! (Сейчас мы особенно можем оценить эти цифры!) Начался прилив нефтяных цен, который будет идти до 2008. Пошел восстановительный рост экономики после обвала 90-х. Наконец-то стали приносить сладкие плоды "проклятые реформы" начала 90-х.

В российском обществе в 90-е был болезненный кризис традиционной Державной самоидентификации, самооценки. Эйфория по поводу "дружбы на равных" с США быстро прошла

Вот такой была обстановка на 9 августа 1999 г. Понимая, что продолжать чехарду дальше просто совсем опасно (имея перед собой к тому же "розовую Думу"), Ельцин тут же объявил, что он надеется, что Путина изберут новым президентом. Этим он внес полную определенность о "кандидате Кремля" - но еще не определенность по вопросу "кого выберут" (в 1999 г. эти две темы не казались тождественными).

Чем руководствовался в своем выборе Ельцин? Советы руководителей АП имели большое значение. Но это, жизненно важное для себя решение Ельцин конечно, обдумал САМ. Кстати, любой новый глава государства, бесспорно, гарантировал бывшему Президенту России достойное положение - как и Ельцин его обеспечил Горбачеву, при всем антагонизме между ними. Так что "личный вопрос" здесь имел подчиненное значение. Как ни относись к Ельцину, но очевидно, что он видел себя и своего преемника в контексте Истории России - и именно такие темы были для него решающими.

О чем тогда шла речь? В России наступало время "собирать камни". Время восстановления, время стабилизации, время общего Прилива после Отлива 90-х - в самых разных аспектах. Восстановительный рост экономики начался (кстати, не только в России, а практически во всех странах СНГ). Главная задача нового президента - помочь (уж точно - не мешать!) этому объективно неизбежному процессу. Другая - никак не менее важная задача - параллельно обеспечить Восстановительный Рост Государства и всей социальной Системы. Это означало - и преодоление сепаратизма (от его крайних, преступных проявлений до изменения вполне мирных политических практик), и вечный ответ на вопрос: что в России первично - государственно-административные институты или частные бизнес-группы. В общем, по старой российской традиции речь шла о "подмораживании" того "разлива", который произошел в 1990-е. Горячими были и темы "внешнего уважения". В российском обществе в 90-е был болезненный кризис традиционной Державной самоидентификации, самооценки. Эйфория по поводу "дружбы на равных" с США быстро прошла - для такого положения у России не было никаких объективных возможностей. Ощущение себя "побежденными" в "холодной войне" особенно раздражало. В широких слоях общества было обидное ощущение "униженности" перед США. Так рождались антизападные настроения, потребность в "восстановительном росте" самооценки, том самом "вставании с колен" - опять же против "антинародной политики" 90-х.

Таковы были объективные запросы: экономики, административного аппарата, общественного сознания.

Кто лучше всего мог им соответствовать, какой президент? Во-первых, не ассоциирующийся с "реформами 90-х". Одно дело - собрать их плоды, другое - отвечать за их кроваво-черные корни. Во-вторых, это должен быть "государственник-патриот" - например, выходец из спецслужб, которые в народе считают "скрепой Сильного Государства". В-третьих, конечно, "рыночник", не связанный с безнадежно устаревшей и по-прежнему непопулярной "КПСС", шире - коммунистической идеологией. Ну и, в-четвертых, человек лично сильный, волевой, харизматичный.

Успешная борьба с террористами, которые вторглись в Дагестан, показала народу, что приходит "сильный лидер"

Этим условиям удовлетворяли два человека - Путин и Примаков. Примаков был очень популярен как умелый, честный государственник. Его рейтинг резко вырос после знаменитого "разворота самолета" - узнав о решении США бомбить Белград, он приказал развернуть свой самолет, летевший в США. Его жест идеально выражал настроения людей, "вектор движения" попал прямо "в десятку". Но ему было 70 лет, и у него были "сложные" отношения с Ельциным.

46-летний Путин давал надежду на обновление, новую энергию. В его твердых рыночных экономических установках Ельцин был уверен. Успешная борьба с террористами, которые вторглись в Дагестан, показала народу, что приходит "сильный лидер", а знаменитое "мочить в сортире" имело не меньший психологический эффект, чем "разворот Примакова". Кстати, Примаков, чувствуя в Путине единомышленника, никак с ним не конкурировал, ну а у других "вечных кандидатов" Путин легко выиграл. Так 20 лет назад Россия вступила в новый период своей Истории.