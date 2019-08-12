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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Тридцать вторая обновленная

Что интересного обещает осенняя Московская международная книжная выставка-ярмарка?
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
На совещании, прошедшем в Роспечати, ровно за месяц до открытия XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки, была оглашена собранная воедино программа. И стало ясно, что тридцать вторая - во многом первая.
В Московской книжной ярмарке участвуют представители 33 стран, 27 из которых прибывают из дальнего зарубежья. Фото: Сергей Михеев. В Московской книжной ярмарке участвуют представители 33 стран, 27 из которых прибывают из дальнего зарубежья. Фото: Сергей Михеев.
В Московской книжной ярмарке участвуют представители 33 стран, 27 из которых прибывают из дальнего зарубежья. Фото: Сергей Михеев.

Назначенный этим летом новый руководитель генеральной дирекции ММКВЯ Андрей Гельмиза, вот уже пять лет успешно преодолевающий погодные и организационные сложности фестиваля "Красная площадь", поставил своей целью "перезапустить" традиционную ярмарку, предложить участникам и посетителям новые современные форматы. Это значит, в первую очередь, отказ от гигантских стендов-"островов" крупнейших издательств в пользу тематического зонирования. С другой стороны, мелкие независимые издатели, у которых не хватает ассортимента на полноценный стенд, смогут арендовать минималистическое "рабочее место".

Фото: РИА Новости
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С зонированием связана другая важнейшая отличительная особенность ярмарки этого года. Центральное место экспозиции, прямо напротив входа в павильон, займет огромный стенд "1001 лучшая детская книга со всего мира". Дело в том, что в этом году дирекция ММКВЯ начинает долгосрочное сотрудничество с Болонской международной ярмаркой детской литературы - крупнейшим в Европе смотром книг для детей и подростков. И не только. Поскольку детская книга - это щедро иллюстрированная и с выдумкой поданная книга, на Болонской ярмарке традиционно широко представлены давно перешагнувшие границы детской литературы комиксы, графические романы, "тихие книги" (т.е. книги без слов) и множество других еще непривычных нам видов печатной продукции. И на нее съезжаются художники и издатели, такие книги придумывающие.

Все это организаторы постарались перенести, пусть пока в редуцированном виде, в Москву. Помимо самой выставки лучших детских книг со всего мира, по которой проведет несколько авторских экскурсий куратор Болонской ярмарки Грация Готти, предусмотрены лекции и мастер-классы для авторов, художников, издателей, библиотекарей. В ходе их наши специалисты вместе со своими зарубежными коллегами будут искать ответ на насущный вопрос: как продвигать современную детскую книгу? Как сделать так, чтобы круг чтения ребенка не замыкался той классикой (бесспорно, прекрасной), которую любила в детстве еще его бабушка, а шел в ногу со временем и вводил ребенка в современный мир, в котором есть проблемы экологии, неравенства… и волшебные технологии, не уступающие сказочным?

Кроме того, на ММКВЯ впервые будет организован "уголок иллюстратора", на котором начинающие и опытные художники книги смогут не только обменяться опытом, но и, что для них более существенно, показать свое портфолио зарубежным издателям. Тексты нуждаются в переводе, а рисунки говорят сразу сами за себя. Если им есть что сказать.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Но при всей обширности и новизне "художественной части" "специальная программа" XXXII ММКВЯ ею отнюдь не исчерпывается. В этом году на ярмарке сразу два специальных гостя: гость-страна и гость-город. В качестве этого последнего выступает Шарджа - бурно развивающийся аравийский город-порт, столица одноименного эмирата, входящего в состав ОАЭ.

Нельзя cказать, что аравийский полуостров совсем не знаком российским туристам и деловым людям; поездки "в Эмираты" если не стали обыденностью, то уж точно перестали быть экзотикой. Но положа руку на сердце о современной литературе знойного уголка мира современный российский читатель не знает практически ничего - и подготовленная шарджийской делегацией во главе с самим эмиром большая программа призвана заполнить эту лакуну. В ходе ярмарки состоятся тематические двухсторонние чтения и дискуссии, в которых примут участие российские и арабские литераторы разных жанров: фантасты, романисты, молодежные авторы, поэты и даже "звучащие поэты" - это обещает быть особенно интересным, учитывая разность мелодик языков и поэтических традиций.

Еще больше погрузиться в мелос аравийского полуострова позволит приезд шарджийского фольклорного ансамбля, который выступит не только на ВДНХ, но и в парке "Зарядье".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Что же касается страны-гостя, то она, наоборот, самая близкая из всех возможных. Это Белоруссия. Представители братской страны привезут книги на белорусском и русском языках (в том числе посвященные 75-летию освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков), проведут конкурсы и презентации литературных журналов, включая двуязычные. Отдельно стоит выделить презентацию проекта "Читаем вместе - познаем друг друга", созданного совместными усилиями Президентской библиотеки Республики Беларусь, Совета по культурному сотрудничеству стран - участниц СНГ и Исполнительного комитета СНГ. В него входят 54 лучшие книги стран СНГ, созданные за последние 25 лет и изданные национальными издательствами.

Всего в ММКВЯ участвуют представители 33 стран, 27 из которых прибывают из дальнего зарубежья.

Выставка-ярмарка пройдет, как обычно, с 4 по 8 сентября на ВДНХ.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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