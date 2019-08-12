Экс-замминистру культуры Пирумову назначили домашний арест вместо СИЗО

Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову назначили домашний арест вместо СИЗО.

Решение об этом в понедельник принял Мосгорсуд, отклонив ходатайство следствия, которое настаивало на продление содержания Пирумова в СИЗО.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова, суд отказал в ходатайстве следователя о продлении Пирумову меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении экс-чиновника была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября.

На прошлой неделе Преображенский районный суд удовлетворил ходатайство защиты Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении по так называемому "делу реставраторов". Суд учел признание вины и раскаяние Пирумова, возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также его благотворительную деятельность. По "делу реставраторов" Пирумов был осужден в 2017 году сначала на полтора, а после протеста прокуратуры - на три года колонии. Его признали виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей, а также в покушении на хищение бюджетных денег, которые были выделены для реставрации различных объектов культуры.

В 2018 году экс-чиновник был снова арестован, теперь уже по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной этого года следствие также добавило ему обвинение в организацию преступного сообщества. По новому "эрмитажному" делу Пирумов своей вины не признает.