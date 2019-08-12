В Наро-Фоминском городском округе перед судом предстанут двое обвиняемых в совершении убийства, краж и разбойных нападений. Одна из потерпевших, оказав грабителям сопротивление, была убита.

На стадии предварительного следствия двое обвиняемых свою вину признали частично и в содеянном раскаялись.

По сообщению старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, с января по март 2018 года эти двое обвиняемых в составе банды совершили на территории Подмосковья серию краж и разбойных нападений на частные домовладения. Оба причастны к грабежам в Наро-Фоминском и Одинцовском районах, а также к похищению человека и вымогательстве.

Но это не все члены банды. Сотрудникам полиции удалось задержать и лидера банды, 35-летнего местного жителя, у которого при обыске нашли пистолет ТТ с патронами и наркотики. Его будут также судить, но отдельно, за незаконное хранение наркотиков и незаконное ношение оружия.

В ходе следствия было установлено, что четверо злоумышленников в июле 2016 года похитили 27-летнего жителя Подмосковья и вымогали 40 миллионов рублей за его освобождение. По информации полиции, около одной из железнодорожных станций оперативники обнаружили схрон, где нашли похищенные вещи и оружие. В нем было восемь шуб, два карабина, охотничье гладкоствольное ружье, пистолет Макарова с патронами, дневной и ночной прицелы, ночной тепловизор и 10 охотничьих ножей. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Грабеж" и "Разбой".