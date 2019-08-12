Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области. Школьники из Нижнеудинска покинули лагерь из-за плохого санитарного состояния, сообщает сайт правительства Иркутской области.

В этот лагерь 9 августа из Иркутской области прибыли 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет и 12 сопровождающих их взрослых, сообщили в пресс-службе рязанской облпрокуратуры. В ведомство поступила информация о нарушении прав детей, прибывших в детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй надежды Сасовского района. Сотрудники областной и межрайонной прокуратуры вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверили жалобы.

Выяснилось, что в "Лесной сказке" допущены санитарно-эпидемиологические нарушения. Речь об антисанитарных условиях в стационарных помещениях. Кроме того есть претензии и к организации питания. В связи с этим в отношении директора центра возбуждено административное дело, а также внесено представление об устранении нарушений закона. Представление также внесено руководителю регионального управления Роспотребнадзора.

Тем временем все школьники и взрослые отправились домой. По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, им было предложено остаться в лагере еще на несколько дней - пока им не подыщут другое оздоровительное учреждение в центральной России. Однако это предложение ребята и взрослые не приняли.

Министр подчеркнула, что лагерь "Лесная сказка" значится в федеральном реестре и был рекомендован Министерством просвещения РФ, все разрешительные документы на организацию детского отдыха в лагере были. Оценить ситуацию и дать оценку произошедшему Валентина Перегудова сможет после посещения лагеря "Лесная сказка", куда направилась вместе с коллегой из соцзащиты, опеки и попечительства.