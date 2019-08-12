Изображения Винни-Пуха и Крокодила Гены украсят транспорт Москвы

В честь 50-летнего юбилея мультфильмов "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка" транспортный комплекс Москвы и "Союзмультфильм" запустили новый совместный проект. Так, решено украсить общественный транспорт и остановки в городе изображениями героев этих мультипликационных фильмов.

По данным пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, всего украшено в разных частях города сто остановок городского транспорта наклейками с изображениями персонажей мультфильмов-юбиляров, а также запущен украшенный героями мультфильмов автобус по магистральному маршруту М9 от метро "Владыкино" до станции метро "Китай город".

- Московский транспорт регулярно становится площадкой культурных и просветительских проектов, и мы рады быть частью яркого события - полувекового юбилея прославленных картин "Союзмультфильма", - сказал первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

По словам председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, совместный проект с Мосгортрансом напомнит горожанам и гостям столицы о любимых героях, поможет взглянуть на них с новой стороны и вновь обратиться к богатейшей "золотой коллекции" отечественной мультипликации.

Кроме того, в продажу скоро поступят 40 тысяч тематических карт "Тройка", а в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной" можно будет приобрести продукцию с дизайном "Союзмультфильма". Вместе с тем в сентябре ЦОДД запустит два паркона с изображениями героев мультфильмов на бортах, они же выпустят "тематические" светоотражающие браслеты.