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12.08.2019 15:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Коллекцию Сергея Щукина покажут в московском метро

Текст: Ирина Огилько

Со среды в столичной подземке начнет курсировать поезд, посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции", которая проходит в ГМИИ им. А. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств им. А.Пушкина.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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По данным музея, в оформлении вагонов использованы изображения произведений искусств, собранных коллекционером Сергеем Щукиным, а также рисунки тканей, производимых на его фабриках. Как сообщает пресс-служба, основная цель запуска поезда - привлечь внимание к выставке и рассказать большему числу людей о том, что на ней собраны жемчужины произведений искусства европейского модернизма. Отметим, что на выставке представлено более 450 произведений, в том числе картины Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо и других мастеров. А также напомнить, что выставка еще открыта и до 15 сентября есть возможность ее посетить.

К слову, сейчас в продаже на сайте музея есть электронные билеты на посещение выставки 28 августа и позднее.

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