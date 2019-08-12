"Мосгаз" обновил системы газоснабжения в 40 тысяч квартир

Во время проведения региональной программы капремонта в 370 домах города обновлены системы газоснабжения, и в 152 домах запланированы такие работы до конца года. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгаза".

В ходе комплексных работ заменено свыше 150 тысяч метров газопровода. Жители более 40 тысяч столичных квартир получили обновленные высоконадежные системы газоснабжения.

- Работы проводятся с 2017 года в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества на 2015-2044 гг., - поясняют в пресс-службе ведомства. - Замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет. Вместо них ставят современные краны с тремя степенями защиты, диэлектрические вставки и проводят гибкую соединительную подводку, что надежно обеспечивает пожарную безопасность.

Одновременно специалисты газового хозяйства Москвы проводят ревизию газовых приборов в квартирах. Такой подход позволяет обеспечить безопасность и надежность всей системы газораспределения в каждом многоквартирном доме.

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