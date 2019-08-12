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12.08.2019 23:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Tattoo на песке и на брусчатке

На Красную площадь привезли 300 тонн песка для конного манежа фестиваля "Спасская башня"
Текст: Игорь Елков
Фото: Сергей Михеев
Видео: Алексей Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 177(7935)
На Красную площадь привезли кварцевый песок и геотекстиль, чтобы создать конный манеж военно-музыкального фестиваля "Спасская башня": это наша версия международных фестивалей формата Military Tattoo.

Манеж размером 25 на 80 метров разместится на брусчатке между Историческим музеем и Мавзолеем Ленина. В этом году у импровизированного "ипподрома" юбилей - 10 лет.

Фото: Из архива "Тридентины"
На фестивале "Спасская башня" выступит оркестр альпийских стрелков

За десятилетие здесь 200 раз выступали конные коллективы, число зрителей превысило 350 тысяч. Есть два стабильных участника - Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка (командир - полковник Дмитрий Фетисов) и Кремлевская школа верховой езды (гендиректор - Борис Петров). В прошлые годы приезжали всадники из Франции, Испании, Чили. Ведутся переговоры о выступлении в Москве в 2020 году кавалерии португальской гвардии.

Ну а в этом году в честь юбилея зрителю готовят особое шоу. 23 августа из Тывы в Москву прибывает единственный в мире конный духовой оркестр.

"Они одновременно управляют лошадьми и играют на музыкальных инструментах, - рассказывает Борис Петров. - Не пропустите: такого вы больше нигде не увидите".

Если, конечно, не слетаете сами в Тыву, до которой от Москвы 1200 км. Но, пожалуй, смотреть их шоу в столице удобнее.

15-летняя Бушра Аль Асад и 16-летняя Шэм Аль Асад - племянницы президента Сирии - будут гарцевать у стен Кремля на лихих скакунах

А еще на Красной площади проведут соревнования конных лучников и детские соревнования по конкуру и джигитовке. Джигиты Кремлевской школы верховой езды порадуют новой программой: новые номера, новая музыка, новые костюмы. Много новаций и у кавалеристов Президентского полка.

Фото: Архив оркестра "Стремсгодсет"
Что покажут на "Спасской башне" оркестры из Норвегии

Ну и вишенка на торте. В Москву прилетят три девушки-спортсменки из Team Spirit, это сирийская академия конного спорта. 15-летняя Бушра Аль Асад и 16-летняя Шэм Аль Асад - племянницы президента Сирии. Третья сирийка еще моложе: Айе Хамшо 14 лет, но она самая именитая. За плечами Айе (она из семьи сирийского финансиста медиа) 10 первых мест в международных турнирах.

Юных наездниц включат в три смешанные сирийско-российские команды: соревнования по конкуру. Проигравших не будет: три призовых места на три команды.

Неожиданностей по линии матчасти быть не может: строительство конного манежа идет даже с опережением графика. Технологию за 10 лет отработали идеально: 300 тонн кварцевого песка слоями накладывают на геотекстиль, прокатывают мини-тракторами, проливают.

"Требуется постоянный уход, в частности, покрытие должно быть ежедневно увлажнено, - уточняет гендиректор Петров. И философски добавляет: - Но мне хочется, чтобы увлажняли его наши машины и сотрудники. А совсем не дождь".

Но этого всем всегда хочется.

"Никогда не забуду сцену: поет Мирей Матье, офицер держит над ней зонт, а прожектора выхватывают струи воды, - вспоминает руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов. - И она стоит буквально по щиколотку в воде..."

Конечно, героическая Мирей прилетит и на этот раз. Мирей Матье исполнит три композиции: "Нет, я не жалею ни о чем", "Прости меня за мой детский каприз" и "Я здесь". У нее четыре сольных выступления за три дня: 30 и 31 августа, 1 сентября. 1 сентября участвует и в дневной, и в вечерней программе.

Услышим и неповторимый тембр Тамары Гвердцители. Она поет 24, 25 и 29 августа. Аккомпанировать будет Центральный военный оркестр Министерства обороны под управлением полковника Сергея Дурыгина.

Народная артистка России Хибла Герзмава выступит 27 и 28 августа. А на открытии "Спасской башни" спецгостем станет великий Игорь Бутман.

Фото: Сергей Михеев
Египетский оркестр задействует в выступлении на "Спасской башне" колесницу

Вообще, в этом году акцент на сольные выступления. Возможность показать индивидуальное мастерство предложат и солистам военных оркестров.

В отношении зрительских мест - без изменений. Строители уже завершают монтаж трибунного комплекса на 7,5 тыс. кресел. Хотя фраза "без изменений" не самая удачная по отношению к "Спасской башне".

"Двух одинаковых фестивалей не было и не будет, - говорит Сергей Смирнов. - В этом году впервые приезжают оркестры из КНДР и Азербайджана. Но даже если флаги стран на флагштоке "Спасской башни" уже развевались, то коллективы из них прилетают иные. Так в случае с Италией, Японией, Норвегией и др. И даже если оркестры прилетают повторно, то у них всегда новая музыкальная программа.

Лично меня умилил коллектив из Египта. Они настойчиво просили включить их в список участников. Мы вежливо возражали: вы недавно выступали в Москве... Тогда они привели аргумент, который меня просто сразил: "А мы сшили новые костюмы!". Крыть было, что называется, нечем. Пригласили".

Общество Ежедневник Праздники Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео РГ-Фото Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
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