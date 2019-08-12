Новый посол Китая вручил копии верительных грамот в МИД России

Новый посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй вручил копии верительных грамот в МИД России. Он сменил на этом посту проработавшего 10 лет в Москве Ли Хуэя. По прибытии в аэропорт Шереметьево в эту субботу Ханьхуэй заявил прессе, что мечтал работать в качестве руководителя диппредставительства Китая в РФ, и теперь его мечта сбылась.

"Я приехал в соседнюю родную страну Россию. Быть послом в России - это большая мечта для каждого русиста в Китае. Для меня эта мечта сбылась", - цитирует его слова ТАСС. При этом Ханьхуэй отметил, что вместе с радостью от этого события, он испытывает чувство высокой ответственности.

Глава дипмиссии подчеркнул, что китайско-российские отношения важны не только для наших стран, но и служат поддержанию мира и стабильности в мировом масштабе. "Будем вместе работать, направлять совместные усилия для сближения отношений между нашими государствами, между нашими народами и реализовывать договоренности между нашими лидерами, чтобы вывести наши отношения и взаимовыгодное сотрудничество на качественно новый уровень", - заявил Ханьхуэй.

С 2014 по 2018 год дипломат возглавлял посольство КНР в Казахстане, затем, до приезда в Москву, работал помощником министра иностранных дел Китая и в должности замглавы МИД Китая курировал отношения со странами Европы и Центральной Азии. О новом после также известно, что он в совершенстве владеет русским языком, женат, имеет дочь.