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12.08.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой разбились три сотрудника белгородского УФСИН

Текст: Антон Валагин (Тула)

Три сотрудника белгородского управления ФСИН погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой. Авария произошла около полудня на 82 километре автодороги Калуга-Рязань.

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

- На Т-образном перекрестке в легковую машину ФСИН врезался внедорожник, выехавший на красный сигнал светофора. После столкновения машины задели еще два автомобиля. Заключенных в машине ФСИН не было, - рассказал представитель пресс-службы МВД по Тульской области Сергей Сергейчев.

С места аварии в больницу доставлены четверо пострадавших. Инспекторы ГИБДД выясняют подробности происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область ЦФО Белгородская область Белгород
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