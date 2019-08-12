Под Тулой разбились три сотрудника белгородского УФСИН

Три сотрудника белгородского управления ФСИН погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Тулой. Авария произошла около полудня на 82 километре автодороги Калуга-Рязань.

- На Т-образном перекрестке в легковую машину ФСИН врезался внедорожник, выехавший на красный сигнал светофора. После столкновения машины задели еще два автомобиля. Заключенных в машине ФСИН не было, - рассказал представитель пресс-службы МВД по Тульской области Сергей Сергейчев.

С места аварии в больницу доставлены четверо пострадавших. Инспекторы ГИБДД выясняют подробности происшествия.