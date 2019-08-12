РАН может стать площадкой проекта "Субботы московского школьника"

К популярному проекту "Субботы московского школьника" присоединяется Российская академия наук.

Как рассказал куратор проекта, начальник управления координации научных исследований департамента образования и науки Москвы Александр Тверской, слушатели в ближайшее время смогут посещать академию и подведомственные ей научные учреждения. Такие переговоры сейчас активно ведутся.

Напомним, что "Субботы московского школьника" - один из лучших образовательных проектов страны. Благодаря ему ребята могут получать неограниченный объем знаний за пределами школьной программы. С момента запуска "Субботы" посетили более 900 тысяч человек.