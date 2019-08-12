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12.08.2019 15:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

РАН может стать площадкой проекта "Субботы московского школьника"

Текст: Сергей Бабкин

К популярному проекту "Субботы московского школьника" присоединяется Российская академия наук.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Как рассказал куратор проекта, начальник управления координации научных исследований департамента образования и науки Москвы Александр Тверской, слушатели в ближайшее время смогут посещать академию и подведомственные ей научные учреждения. Такие переговоры сейчас активно ведутся.

Напомним, что "Субботы московского школьника" - один из лучших образовательных проектов страны. Благодаря ему ребята могут получать неограниченный объем знаний за пределами школьной программы. С момента запуска "Субботы" посетили более 900 тысяч человек.

Общество Образование Наука и образование РАН Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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