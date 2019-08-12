Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве

В ближайшее время в Московском регионе не стоит ждать понижения температуры воздуха до отрицательных температур, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"О заморозках в московском регионе пока говорить рано. У нас самые ранние заморозки наблюдались в XVIII веке в последних числах августа", - сказала Позднякова.

По ее словам, сейчас синоптики сходятся на том, что вторая половина августа в Москве будет довольно теплой. При этом ранние заморозки уже сейчас наблюдаются на севере европейской части России - в Карелии, Архангельской области и Республики Коми.