Собянин одобрил идею развития музеев по программе "Мой район"

Музеи в Москве в прошлом году посетили 23 миллиона человек. Эту цифру мэр столицы Сергей Собянин назвал в Доме Высоцкого на Таганке, где встретился с руководителями государственных и частных музеев.

Сперва мэр поздравил директора музея Никиту Высоцкого с прошедшим 55-летним юбилеем. Пошутил, что мог бы сделать стандартный подарок, вроде кофейного сервиза, но решил выделить грант на сумму в миллион рублей на дальнейшее развитие музея.

По словам главы города, интерес к музеям растет с каждым годом. Экспозиции и выставки в них посещают как туристы, так и москвичи. "Немаловажно, что мы решили сделать музеи бесплатными для школьников. В них в прошлом году сходили полмиллиона детей, - заметил он. - Мы создали специальную программу, по которой "Мосгортранс" выделяет автобусы и возит ребят в музеи. Это хлопотная, но важная история".

Тем временем, запасники столичных музеев переполнены. И это большая проблема, подчеркнул Собянин. По его словам, музейное хранилище, которое планируется открыть в Коммунарке, уже проектируется. Как ожидается, часть помещений там займут экспонаты из федеральных музеев, а остальную часть - из городских. Тем не менее, складов может все равно не хватить. Поэтому сейчас рассматриваются и другие пространства.

Рассказал Собянин и о том, что музейные территории будут включены в городскую программу "Мой район". То есть предлагается синхронизировать по времени и объединить общей концепцией проекты благоустройства музейных дворов и прилегающих к ним улиц.

Кстати

В Москве работают более 450 музеев - федеральных, городских и частных. За последние годы музейную сеть пополнили 60 новых музеев.