Суд арестовал на 30 суток Золотаревского за призывы к незаконному шествию

Тверской районный суд Москвы в понедельник приговорил Бориса Золотаревского, начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка на митинге 10 августа в столице.

По информации столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.

Басманный суд Москвы 11 августа избирал меру пресечения Валерию Костенку по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Волонтер кандидата в депутаты Мосгордумы от "Яблока" стал 14-м фигурантом уголовного дела. Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ сказали, что Костенку уже предъявлены обвинения в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), и у него дома прошел обыск.

Кроме того, 10 августа вечером в Москве задержали фигуранта "болотного дела" и участника проекта "ОВД-Инфо" Алексея Полиховича. В минувшую субботу он выступал на митинге на проспекте Сахарова. Критикуя действия полиции и Росгвардии, он несколько раз сказал со сцены слова, которые процитировать неприлично. Потом Полихович продемонстрировал знания древнегреческой мифологии на уровне начальной школы и вспомнил про Минотавра. После зажигательной речи Полиховича доставили в ОВД и составили протокол о мелком хулиганстве.

"Раз в семь лет корабль Следственного комитета приплывает в Москву и забирает партию молодых людей, чтобы принести их в жертву Минотавру. Они увозят их в лабиринт, они сажают их в лабиринт тюрем, мусорского беспредела и судов", - сказал Полихович. За эти слова он и ответит.

Абсолютное большинство тех, кто говорил, и тех, кто слушал этого гражданина, вряд ли когда-либо видели в глаза документ, который регламентирует проведение в нашей стране митингов. Закон был принят в 2004 году и называется "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В этом законе сказано, что митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.

У участников этого "массового мероприятия" есть свои права и обязанности. Они так же перечислены в законе. Первым пунктом стоит обязанность участника выполнять все законные требования организатора мероприятия или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации. Участник этого мероприятия еще обязан соблюдать общественный порядок и "регламент проведения публичного мероприятия". Видимо, для желающих "погулять" по проезжей части еще пятнадцать лет назад в законе написали, что человек, участвующий в митинге, обязан "соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения".

Когда нарушаются перечисленные нормы закона, а именно "несанкционированно перекрывается движение автотранспорта, не выполняются законные требования сотрудников органов внутренних дел, нарушается общественный порядок", то люди в форме обязаны по тому же закону и по куче своих законов на это реагировать. Делается это для того, чтобы мероприятие не превратилось в массовые беспорядки.

Если этот прописанный в законе порядок не соблюдается, наступает сначала административная ответственность. Санкции по ней, как говорится, на любой вкус и кошелек. От административного ареста на 20 суток до штрафа в 300 000 рублей. Но это исключительно для граждан. А если нарушает не физическое, а юридическое лицо, то срок административного ареста и штраф больше.

Для непонятливых есть следующая книга - Уголовный кодекс. Там "за неоднократное нарушение неустановленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" отвечает статья 212.1. Начальная сумма штрафа по ней впечатляет - от 600 000 рублей до 1 000 000. По срокам на нарах так же сурово - до пяти лет. Правда, до этого наказания надо выполнить условие - больше двух раз в течение 180 дней получить административную статью за то же.